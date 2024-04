Czy niższa frekwencja w ostatnich wyborach samorządowych to potknięcie, czy początek trendu? Kim są osoby, które wysiadają z tramwaju "partia" na przystanku "zwycięstwo"?

Dlaczego poziom reelekcji lokalnych kandydatów spadł z 83 proc. w 2018 roku do 70 proc. i czy nadchodzi koniec bezpartyjnych prezydentów? Dlaczego nie ma powrotu do 4-letniej kadencji lokalnych włodarzy? Czy kolejne wybory samorządowe powinny być połączone z europejskimi? Jak czeka nas frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Rozmawiamy z socjologiem polityki prof. Jarosławem Flisem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przy okazji mówimy "do usłyszenia", bowiem to nasz pożegnalny odcinek. Dziękujemy za słuchanie poprzednich.