Co oznacza pierwsze, połączone z wyborami referendum? Jak będą pracowały komisje? Jakie są możliwe strategie wyborców i jak wpłyną one na ocenę referendum? Jak PKW będzie rozliczać finansowanie jednej i drugiej kampanii - pytamy o to Krzysztofa Lorentza, dyrektora Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych KBW.

Co oznacza pierwsze, połączone z wyborami referendum? Jak będą pracowały komisje? Jakie są możliwe strategie wyborców i jak wpłyną one na ocenę referendum? Jak PKW będzie rozliczać finansowanie jednej i drugiej kampanii - pytamy o to Krzysztofa Lorentza, dyrektora Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych KBW. W drugiej części (55 min.) rozmawiamy o pierwszych listach wyborczych, które pokazała KO, o sojuszu z Agrounią i tym, co z tego wynika, a także kiedy swoje listy pokażą pozostali. Zapraszają: Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak. Tomasz Żółciak twitter Grzegorz Osiecki Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję