Gościem Marcina Cichońskiego w podcaście "DGPtalk: Po stronie kultury" jest Piotr Odoszewski, muzyk, piosenkarz.

Można zrobić muzykę dla muzyków, która ma bardzo gigantyczną formę i strukturę aranżacyjną. Może być bardzo skomplikowana. Albo można robić muzykę dla codziennego, niedzielnego słuchacza. To są kompletnie dwa inne pomysły, proces kompletnie wygląda inaczej. Ja robię muzykę nie dla stricte muzyków, tylko dla wszystkich ludzi – mówi Piotr Odoszewski.

W tych czasach w ogóle pokazywanie swojego wizerunku jest mega istotne. Czasami jest chyba ważniejsze niż sama muza. Ja, kurczę, mam z tym zawsze problem, nie lubię sięgać po telefon i zachęcać ludzi do tego, żeby otworzyli mój kawałek. Zawsze mam jakieś opory wewnętrzne. Staram się regularnie pokazywać w sieci wszystko, co zrobię. Jakąkolwiek prevkę, demówkę zrobię, to staram się pokazać ludziom fragment, żeby zobaczyli, nie zapomnieli i to faktycznie działa i się samoistnie napędza – dodaje Odoszewski.