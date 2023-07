Gościem Marcina Cichońskiego w podcaście "DGPtalk: Po stronie kultury" jest Rubens, muzyk, piosenkarz.

Dla mnie płyty i największe hity Franza Ferdinanda są totalnie disco i totalnie taneczne. Disco, rock i gitara w ogóle się nie wykluczają. Wręcz są takie miejsca w historii muzyki, gdzie to się wspaniale zazębia – mówi Rubens.

Bardzo dużo emocji towarzyszy wszystkiemu, co robią. Dwa lata temu nie śpiewałem, w ogóle od premiery moich piosenek wydarzyło się bardzo, bardzo dużo. Jestem w zupełnie totalnym uniwersum. Mój świat artystyczny i prywatny stanął na głowę w takim pozytywnym wydźwięku. Podpisałem kontrakt z dużą wytwórnią, jedyne, o czym myślałem, to wydawać piosenki. Jak to komuś się spodoba i kogoś to chwyci, to już jest dla mnie dużo ponad moje pierwsze założenia – dodaje Rubens.