Gościem Marcina Cichońskiego w podcaście "DGPtalk: Po stronie kultury" jest SWIERNALIS.

Lubię, jak ludzie nagle muszą pomyśleć inaczej niż myślą te 18 godzin na dobę, kiedy nie śpią. Skoro mogę z tego w jakiś sposób skorzystać i mieć świadomość, że być może jakieś inne procesy myślowe w głowie się zadzieją, które później będą rzutować, choćby na jakąś drobnicę w życiu, to staram się to robić. Sam też chyba lubię sytuację, kiedy jestem w jakiś takich momentach, kiedy nie czuję się tak, jak normalnie bym się czuł - mówi SWIERNALIS.

Mam bardzo wysoki współczynnik chaosu w życiu, który przez lata nauczyłem się w zasadzie używać trochę jako kompas, trochę jako żagiel, a nawet może jako statek. Oczywiście planuję sobie rzeczy, bardzo dużo. Niemniej tak już się nauczyłem, że z tych rzeczy, które planuje, 80 proc. z nich się nie udaje, a 20 to jest to, co faktycznie się staje - dodaje SWIERNALIS.

Paweł Swiernalis – wokalista, autor tekstów, muzyk, kompozytor.