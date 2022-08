Reklama

Dziewięcioro nieznajomych

Do tego pomysłu możemy dołożyć bardzo ładną obsadę. Dziewięcioro nieznajomych to: Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Luke Evans, Samara Weaving, Regina Hall, Michael Shannon, Bobby Cannavale, Manny Jacinto, Asher Keddie. Bobby Cannavale to jest ten sam typ, którego możecie kojarzyć z serialu Vinyl, który znalazł bardzo wielu zwolenników w Polsce i był ogromny płacz, kiedy nagle zniknął po pierwszym sezonie bez specjalnej kontynuacji, a przecież zapowiadało się wspaniale.

Bohaterów poznajemy w drodze, wybierają się do ciekawego ośrodka, w którym mają spędzić terapię, mają popracować nad sobą, mają wyjść odmienieni, mają zwalczyć własne demony. Przemyśleć, przepracować i wyjść zupełnie kimś innym. Ale jeżeli okazuje się, że prowadząca ośrodek Nicole Kidman ma bardzo, ale to bardzo niestandardowe metody dotyczącego tego, jak docierać do środka, psychiki, punktów, które bolą…

