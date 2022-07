Co się stało z Kathleen Peterson?

Sprawa Michael Peterson, męża Kathleen Peterson była bardzo skomplikowana. Nie można było powiedzieć jednoznacznie, co się stało z Kathleen Peterson. Dlatego też powstał serial dokumentujący sprawę, w której Michael Peterson miał postawione zarzuty, w tym te najgorsze, czyli morderstwa, zabicia swojej żony. Ten serial to Schody, który można obejrzeć na Netflixie.

Wypadek, czy morderstwo?

Serial z bliska pokazuje, jak wyglądały emocje u Michael Peterson, jak wyglądały emocje u jego rodziny, w jaki sposób próbowano dociec prawdy, tego, co się stało z Kathleen Peterson. Czy rzeczywiście, jak twierdziła obrona doszło do nieszczęśliwego upadku ze schodów, czy jak twierdziła prokuratura i inna część rodziny Michael Peterson był osobą, która przyczyniła się do tego, a mówiąc wprost zamordowała Kathleen Peterson.

