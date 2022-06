Reklama

Stranger Things – finał 4 sezonu

Powrót na ekrany tego serialu był trochę skomplikowany ponieważ dla wielu osób poprzednie 3 sezony tworzyły zamkniętą, zakończoną historię, która nie wymagała dalszego rozszerzenia. Oczywiście, wszyscy byliśmy ciekawi, co u 11 i reszty wesołej grupy. Nie do końca można było powiedzieć, że historia związana z tym, co dzieje się w innych strefach rzeczywistości poza naszą tu i teraz cielesnością, poza ziemską rzeczywistością, tamta historia została zakończona niemal w całości. Oczywiście mieliśmy kilka znaków zapytania, ale one też nie stwarzały czegoś takiego, że koniecznie musiał powstał nowy sezon. Nowy sezon powstał ponieważ Netflix bardzo potrzebuje Stranger Things 4. Można powiedzieć, że po kilku bardzo spektakularnych porażkach, za taką należy uznać House of Cards, Netflix chciał udowonić, że liczy się w rozgrywce o dobre seriale, że to, że pojawi się Disney + nie sprawi, że straci nastoletniego widza.

