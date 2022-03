Reklama

„Miłość” – najnowszy album grupy Myslovitz

– „Miłość”, bo nie tylko jest nienawiść. Teraz trzeba o tym przypominać na każdym kroku żebyśmy wszyscy nie zwariowali. Kompletnie nie sądziliśmy, że przyjdzie nam „Miłość” ogłaszać w takim kontekście, jaki mamy od tygodnia. Wychodzimy z piosenką pt. „Miłość” w takim czasie, a nie innym. Ten czas jest problemem. Każda rozmowa o tym, że masz nową piosenkę i jesteś ucieszony nie jest łatwa – mówi Przemysław Myszor, gitarzysta grupy Myslovitz.

Kto leczy „lekarzy dusz”?

– Słuchamy swoich ulubionych zespołów i tam próbujemy się odnaleźć w tej całej sytuacji. Uleczyć, pocieszyć i zastanowić nad tym wszystkim, co się teraz dzieje, bo wiemy, że się dzieje bardzo źle. Trzeba być pełnym nadziei i myśleć, że to wszystko dla większości dobrze się skończy i dla tych ludzi, którzy tam cierpią z powodu wojny – mówi Myszor.

Myslovitz to jeden z najważniejszych zespołów ostatnich 30 lat na polskiej scenie muzycznej. Grupa powstała w 1992 roku w Mysłowicach. Zespół ma w swoim dorobku 10 płyt, które sprzedały się w nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy. Przeboje, takie jak: Długość dźwięku samotności, Dla ciebie, My, Chłopcy, Scenariusz dla moich sąsiadów, Peggy Brown, Z twarzą Marilyn Monroe i wiele innych na stałe zagościły we wszystkich polskich stacjach radiowych.