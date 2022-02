Po kilku latach tworzenia i koncertowania artyści z zespołu Heima wkraczają na salony ze swoim debiutem. „W domu” to zapis twórczości od początku istnienia formacji, do momentu wejścia do studia.

Heima - czyli w domu... Heima to łódzki zespół, który tworzy swój przytulny świat od końca 2017 roku. Ich muzyczna wrażliwość płynnie porusza się między różnymi gatunkami, jak indie pop, art rock czy shoegaze.

Jednak cała twórczość zespołu ma wspólne mianowniki. Ujmujący wokal, nastrojowe partie gitar, oraz ciekawa warstwa rytmiczna tworzą połączenie o intrygującej, onirycznej aurze. Heima - Skąd nazwa zespołu? – Nasz gitarzysta przypomniał sobie, że jest taki film o trasie zespołu Sigur Rós, który po koncertach granych na całym świecie postanowił wybrać się w trasę po swoim rodzinnym kraju Islandii. Heima oznacza „w domu" i bardzo pasuje do naszej muzyki, która ma taki domowy klimat. Tak to właśnie wyszło, nazwa ładnie brzmi i pasuje klimatem domowym i… tak już zostało – opowiada o kulisach powstania nazwy zespołu Heima jego wokalistka Olga Stolarek. – Bardzo często słyszę, że nasza twórczość, może nie jest nieadekwatna ale bardzo dojrzała w stosunku do mojego wieku. Niemal w każdym wywiadzie to słyszę. Skąd tego rodzaju wrażliwość? Od pierwszych dni życia, rodzice puszczali mi muzykę Myslowitz, Republiki, Edyty Bartosiewicz. Wydaje mi się, że słuchając całe dzieciństwo tego typu muzyki, ciężko wyrosnąć na osobę bez życiowych przemyśleń. Zdarza mi się inspirować wierszami stricte na potrzeby tekstu chociaż mało czytam – mówi o tym, co ją inspiruje przy tworzeniu muzyki Olga Stolarek. Olga Stolarek – wokalistka i frontmenka zespołu Heima Marcin Cichoński