W listopadzie 2021 ukazała się debiutancka płyta "Ka$hell". Choć to pierwsza płyta zespołu KASHELL, muzycy, którzy go tworzą funkcjonują na polskiej scenie od lat. Są to: Marcin "Abradab" Marten oraz muzycy zespołu COMA: Dominik "Witos" Witczak, Marcin "Kobez" Kobza, Adam "Marszal" Marszałkowski oraz Rafał "Matusz" Matuszak.

W jakich okolicznościach powstał zespół KASHELL? Jak przebiegała praca nad pierwszą płytą? Kiedy usłyszymy ich na żywo?

Gośćmi Marcina Cichońskiego w najnowszym podcaście "DGPtalk: Mistrzowie popkultury" są: perkusista Adam "Marszal" Marszałkowski i basista Rafał "Matusz" Matuszak. Posłuchajcie!

O POWSTANIU ZESPOŁU KASHELL

Ten projekt pojawił się całkiem niechcący. W 2019 roku zaproponowano nam, jeszcze jako członkom zespołu Coma, udział w projekcie "Kocham Katowice". Jego głównodowodzącym był Abradab.

Wtedy po raz pierwszy spotkaliśmy się na próbach i powstała idea, że może byśmy coś razem zrobili, ponieważ zespół Coma już zawieszał działalność. Abradab też miał parę pomysłów i uznaliśmy, że czemu nie.

Całość poszła swoim torem, przedłużyła się przez pandemię, ale na szczęście powstała płyta i ten projekt ujrzał światło dzienne – opowiada Rafał Matuszak.

O WSPÓŁPRACY Z ABRADABEM

Tak naprawdę, to na początku nie wiedzieliśmy w którą stronę z tym projektem pójść. O ile to spotkanie z Abradabem w Katowicach pokazało nam, że jesteśmy w stanie stworzyć wspólnie muzykę, to już potem na próbach to nie było takie oczywiste, że bierzesz instrument i "dobra, to gramy to i to".

Wymagało to od nas trochę pracy, żeby to się składało w jedną całość. Pracy i rozmów o oczekiwaniach co i jak chcemy zrobić, co i w jaki sposób opowiedzieć.

To nam w sumie zajęło dwa lata. To nie była taka prosta przeprawa. To jest też kwestia tego, że jak przez 20 lat siedzisz w jednym nurcie muzycznym, a potem się okazuje, że coś się rozleciało i trzeba coś stworzyć na nowo.

To jest taka fajna biała karta, którą możesz zapełnić na nowo bez żadnych zobowiązań, bagażu i ograniczeń – mówi Adam Marszałkowski.

O DOŚWIADCZENIU Z ZESPOŁU COMA

Nie możemy się odciąć od tego, że byliśmy muzykami z Comy. Byliśmy i pewnie zawsze będziemy muzykami z Comy. Nie odcinamy się od swojej przeszłości, moim zdaniem, nie ma takiej możliwości.

Pytanie tylko, czy bazujemy na tej przeszłości, budując nową teraźniejszość? Myślę, że nie. Tamten rozdział na tę chwilę jest po prostu zamknięty i nie chcielibyśmy się tym posiłkować – mówi Rafał Matuszak.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

