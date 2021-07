Na początku lipca 2021 ukazał się singiel "Wino" z gościnnym udziałem Sariusa i Zalii. Gościem Marcina Cichońskiego w podcaście "DGPtalk: Mistrzowie popkultury" jest Aleksander Kowalski, znany szerzej jako Czarny HIFI - muzyk, kompozytor, producent muzyczny, inżynier dźwięku i aranżer. Współpracował m.in. z takimi wykonawcami jak: Ania Dąbrowska, Pezet, Sokół, Dawid Podsiadło czy Sarsa.

Debiutował w 2005 roku. Jak sam mówi, branżę muzyczną i proces twórczy zna od podszewki. Na październik 2021 muzyk zapowiada premierę albumu "Jeśli coś się stanie". Jak przebiegają prace nad jego ostatnią producencką płytą? Kogo na niej usłyszymy? Co sądzi o mieszaniu gatunków muzycznych? Posłuchajcie!

O PRACY NAD PŁYTĄ "JEŚLI COŚ SIĘ STANIE"

Płyty producenckie są bardzo trudne do zrealizowania. A już na pewno jest tak wtedy, gdy chce się zebrać znanych gości na taki projekt. I tym bardziej, jeśli chce się tych gości zebrać z różnych środowisk, a takie miałem zawsze ambicje.

Zrobiłem już dwie takie płyty i przyznam szczerze, że jestem z nich bardzo zadowolony. Mega się mogłem przy nich spełnić. Ta trzecia płyta, to jest w pewnym sensie jakieś zamknięcie trylogii i postawienie kropki na "i" albo nawet powiedziałbym, że to jest takie "najedzenie się na zapas".

O GOŚCIACH NA PŁYCIE "JEŚLI COŚ SIĘ STANIE"

Na płycie pojawią się np. Sarius i Zalia w numerze "Wino". Ale jest też gość, z którym już od dawna myślałem o współpracy i udało się to zrealizować, Mikołaj Trzaska. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest człowiek, który robił muzykę do m.in. wszystkich filmów Smarzowskiego. Zawsze lubiłem te filmy, ale też podziwiałem jak jest tam zrealizowana muzyka.

Są też gwiazdy młodego pokolenia muzyki w Polsce: Young Igi, Sobel, Tymek. Jest też trochę starej gwardii rapowej, na której się wychowałem: Ero, Pih. I jest jeszcze parę osób, które chciałbym jeszcze utrzymać w tajemnicy.

O WIĘKSZEJ OTWARTOŚCI NA POLSKIEJ SCENIE MUZYCZNEJ

Ewidentnie wreszcie w Polsce te światy coraz bardziej się mieszają: różnych gatunków, różnych poglądów i podejścia do muzyki. Uważam, że to jest bardzo fajne.

Sytuacja, którą pamiętam z czasów, kiedy ja zaczynałem, to mogłem się czegoś dowiedzieć od starszych kolegów i koleżanek, ale tylko z branży hiphopowej. A z innych gatunków muzycznych już nie, chociaż ja, mimo, że ludzie mnie cały czas kojarzą z hip hopem, zawsze interesowałem się też innymi gatunkami. Ale po prostu nie było do nich dojścia. Jestem przekonany, że to nie było tylko moje odczucie, ale też wielu innych kolegów i koleżanek, że to były równoległe światy.

