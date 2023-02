Reklama

W tej chwili Jestem na takim etapie, że mogę się bawić muzyką, traktować muzykę jako taki obszar w którym jeszcze znajdę dla siebie miejsce i jeszcze mogę samą siebie zaskoczyć. Mam nadzieję was również – mówi Beata Kozidrak.

W moim przypadku to jest jeszcze ta cholerna chęć po prostu i ta pasja, która ciągle we mnie jest. Jeśli już coś opracowuje, jeśli już pracuję nad płytą to musi być w każdym szczególe dopracowana – dodaje Kozidrak.

