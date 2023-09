Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Michał Bryda-Przybyszewski, Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska.

Jestem w trakcie picia pierwszego kubka kawy i nie wyobrażam sobie dnia bez porządnej czarnej. Myślę, że wiele osób też tak ma. Kawę zawdzięczamy Etiopii. Teraz ta roślina jest uprawiana w ponad 50 krajach, w tak zwanym pasie kawowym. Jest to teren rozciągający się po obu stronach równika. Jest taka legenda związana z kawą, że pierwsze właściwości pobudzające kawy, odkryły kozy i pasterz wypasający je. Zauważył, że jego zwierzęta są bardziej pobudzone po zjedzeniu pewnych jagód z krzaka. Okazało się później, że jest to kawa. Natomiast to, co my dzisiaj pijemy, czy to w formie małej czarnej, espresso czy latte podlega procesowi produkcji. Zdecydowanie mamy więcej czynników, które wpływają na to, jak kawa smakuje. Łańcuch dostaw też jest bardziej skomplikowany. Obecnie największym producentem ziaren kawy jest Brazylia. Jeśli chodzi o udział w rynku, kawy brazylijskiej jest prawie 40% w światowej produkcji ziaren – mówi Michał Bryda-Przybyszewski.

Kto zarabia na kawie?

Najmniej zarabiają rolnicy, od których cały ten łańcuch się zaczyna i dzięki którym mamy pyszną kawę codziennie rano. Łańcuchy dostaw są rozciągnięte, jest wielu pośredników, którzy również chcą zarobić I to jest w porządku, o ile każdy, kto bierze udział w tym procesie, jest w stanie zarobić na to, by godnie żyć. My zajmujemy się rolnikami, ponieważ od nich wszystko się zaczyna, a są najbardziej marginalizowaną grupą. W regionie brazylijskim Minas Gerais w zasadzie żyją tylko rolnicy, którzy uprawiają kawę. Średnio otrzymują 60% tak zwanej living wage, czyli takiego poziomu zarobków, który pozwala na godne życie. Powiedzielibyśmy pensji minimalnej, minimum socjalnego, które pozwala na zakup pożywnego jedzenia, edukację dzieci, dostęp do służby zdrowia. My proponujemy inną drogę. Uzyskanie certyfikatu, dołączenie do systemu Fairtrade tak, żeby wszyscy mogli z kawy żyć w sposób godny – dodaje Bryda-Przybyszewski.