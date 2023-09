Gośćmi Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" są Andrzej Zarzecki i Jakub Dąbroś, współtwórcy znajdzzastepstwo.pl

W ostatnich latach skok technologiczny w kancelariach prawnych jest ogromny. Trzeba przyznać, że dużo przyczynił się do tego COVID 19. Sprawy nie odbywały się w sądach i zaczęły być prowadzone rozprawy zdalne. Aktualnie możemy też pobierać wszystkie pisma z portalu sądowego. Tego kiedyś nie było. Widzę, że informatyzacja, digitalizację czy cyfryzacja usług prawnych jest coraz większa. Wyścig się zaczął i bardzo szybko biegnie, żeby prace prawnikom ułatwić – mówi Andrzej Zarzecki.

Rozwiązanie technologiczne, o którym rozmawiamy to pełen przekrój technologii. Od systemu do zarządzania kancelarią, do kontaktu z klientami, związane z przygotowaniem i współdzieleniem dokumentów, czy też pewnego rodzaju rozwiązania, które ułatwiają współpracę. Tak więc zakres technologii, z której korzystają prawnicy, to często nie tylko to, co widać w relacji z klientem, ale przede wszystkim to, co związane z wewnętrzną pracą kancelarii – dodaje Jakub Dąbroś.