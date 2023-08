Piąty odcinek cyklu podcastów „Świat bankowości polskiej oczyma Krzysztofa Pietraszkiewicza” w ramach DGPTalk Obiektywnie o biznesie, w których wieloletni prezes Związku Banków Polskich opowiada między innymi o wymianie informacji między bankami oraz o tajemnicy bankowej. Szymon Glonek dopytuje także o scoring kredytowy.

Bankowy rejestr klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań

Bankowość musiała zapewnić sprawny system płatniczo-rozliczeniowy. Transfer pieniądza nie mógł trwać pięć tygodni czy cztery tygodnie, tylko najwyżej dwa dni, a teraz jak trzeba kilka minut czy kilka godzin. Newralgicznym elementem dla uprawniania działalności bankowej, ale nie tylko jest informacja gospodarcza. Dla banków jest to sprawa krytyczna, rozpoznać, czy klient jest wiarygodny, czy rzeczywiście ma zdolność kredytową, czy nie grożą mu jakieś sytuacje bardzo trudne. Rozpoczynaliśmy od tego, czy mamy do czynienia z klientem, który innego banku nie oszukał i w związku z tym najpierw bankowy rejestr. Po paru kwartałach zaczęliśmy pracować nie tylko nad tym, czy mamy negatywną informację o kliencie, ale jak wygląda pozytywna informacja. Aby klient, zaciągając zobowiązania w tym samym czasie w kilku instytucjach finansowych nie przekredytował się – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz.

Biuro Informacji Kredytowej

Podczas spotkania prezesów piętnastu największych banków, ośmiu prezesów zagłosowało przeciwko przekazywaniu informacji między bankami. Musieliśmy dużo popracować, rozmawiać. Wymiana informacji nastąpiła. Tak zbudowaliśmy informacje o setkach milionów umów kredytowych. Po paru latach doszliśmy do wniosku, że z tego dobrodziejstwa informacji gospodarczej nie powinny korzystać tylko banki, powinni także korzystać przedsiębiorcy, inni uczestnicy rynku – wspomina Pietraszkiewicz.

Tajemnica bankowa

Ujawnienie tajemnicy bankowej przez pracownika banku lub przez bank dotyczącej jakiegokolwiek klienta jest zagrożone ogromnymi sankcjami ekonomicznymi, odpowiedzialnością karną. W związku z tym muszę powiedzieć, że jestem dumny z tego, że właściwie z takimi przypadkami nie mieliśmy do czynienia. Banki świetnie potrafią chronić informacje. Oczywiście zdarzyły się tu i ówdzie jakieś przypadłości, wtedy jest bardzo szybka interwencja. Mamy odpowiednie procedury, żeby przeciwdziałać jakiemuś nieszczęściu. Również trzeba powiedzieć, że w bankach nie jest tak, że wszyscy mają dostęp do wszystkich informacji na temat klienta. Są obszary, do których mają dostęp tylko określeni pracownicy po to, żeby można było stwierdzić w przypadku czegokolwiek, kto zawinił, kto nie dochował należytej staranności. Systemy informatyczne w bankach są wielokrotnie testowane. Sukces technologiczny polskiej bankowości jest związany z tym, że od powstania Związku Banków Polskich i nowoczesnej bankowości cały czas współpracowaliśmy i współpracujemy z wieloma wiodącymi firmami technologicznymi w Polsce i w świecie – dodaje Krzysztof Pietraszkiewicz.