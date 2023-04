Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie” jest Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Zacząłem swoją przygodę, jeśli chodzi o pracę w Związku Banków Polskich dokładnie 2003 roku. W tym samym roku, w którym prezes Pietraszkiewicz objął funkcję prezesa. Można powiedzieć, że jestem wychowankiem tej instytucji. Wszystkie kwestie związane z aktualnymi, bieżącymi wyzwaniami zawsze były w zakresie moich kompetencji. Przez 10 lat pełniłem funkcję dyrektora departamentu prawno-legislacyjnego, uczestniczyłem w setkach procesów legislacyjnych, reprezentując opinię banków. W trzech ostatnich latach miałem przyjemność być wiceprezesem zarządu – mówi Tadeusz Białek.

Kredyty walutowe – rozwiązanie systemowe.

Jedynym systemowym rozwiązaniem jest rozwiązanie legislacyjne, z którym mieliśmy do czynienia co najmniej w połowie państw unijnych, w których również występowały kredyty walutowe. Te rozwiązania były różne, podlegały też kontroli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Do niektórych były zastrzeżenia ze strony Europejskiego Trybunału - dodaje Białek.

Czy już czas na obniżkę stóp procentowych?

Zbliżamy się do takiego momentu, nie chciałbym tutaj w jakikolwiek sposób, aby moja wypowiedź była odczytywana jako jakieś oczekiwanie ze strony rynków w tym zakresie. Sygnały, które płyną ze strony Rady Polityki Pieniężnej i oficjalne wypowiedzi na to wskazują. Najlepszym dowodem na to, że oczekiwaniem rynku jest to, aby stopy procentowe zaczęły spadać jest, obniża się wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR, rynek jak już powiedziałem kilka chwil wcześniej, antycypuje, że te obniżki stóp procentowych będą następować – dodaje Białek.