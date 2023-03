Co to jest upadłość konsumencka?

Z czym wiąże się upadłość konsumencka?

Czy w 2022 roku Polacy powszechnie korzystali z upadłości konsumenckiej?

Upadłości konsumenckich w zeszłym roku było o 14% mniej niż w roku 2021, ale to wcale nie znaczy, że nie mieliśmy kryzysu w zeszłym roku. Upadłość konsumencka to nie jest takie coś co się zdarza nagle i natychmiast, to jest coś co się nawarstwia, kumuluje przez lata. Problemy które się nawarstwiają, kumulują przez lata i w pewnym momencie dochodzi do punktu krytycznego i następuje upadłość - Andrzej Kulik.

Upadłość konsumencka to jest przede wszystkim taka sytuacja kiedy sąd podejmuje decyzję o tym czy uznaje wniosek dłużnika albo wierzyciela, bo z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić zarówno dłużnik jak i jego wierzyciel lub wierzyciele, czyli jest taka decyzja sądu, która uznaje że ten dłużnik nie jest już w stanie spłacać swoich zobowiązań czyli jego majątek i jego zdolności do możliwości zarobków są mniejsze niż długi które ma - dodaje Kulik.

Rok 2021 zapisał się w naszych statystykach jako rok spadku zadłużenia. Po tym jak na początku 2020 roku wybuchła pandemia to zadłużenie najpierw gdzieś tak mniej więcej do czerwca, lipca rosło, potem się ustabilizowało. Natomiast 2021 roku mieliśmy najpierw powolny a potem szybszy spadek tego zadłużenia, czyli było widać że gospodarka odbiła, ludzie zarabiali nie było jeszcze inflacji, nie było problemów z wysokimi stopami procentowymi. To mniej więcej trwało do początku 2022 roku, potem było takie wahanie przez pierwsze siedem, osiem miesięcy. W jednym miesiącu dług rósł, potem malał, zmieniała się też liczba dłużników. Od początku sierpnia 2022 mamy wyraźną tendencję wzrostową, już nie ma żadnych wahań, ta linia trendu pnie się w górę - stwierdza Andrzej Kulik.

Andrzej Kulik, Dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych i Komunikacji w KRD.

