Program Visa She’s Next oczywiście jest częścią takiej szerszej inicjatywy, którą Visa prowadzi od wielu, wielu lat. Wspieramy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, bo po prostu pełnią one kluczową rolę w gospodarce. W Europie na przykład odpowiadają one za ponad połowę generowanego PKB. 99% firm w Europie to mikroprzedsiębiorstwa i one odpowiadają za jakieś 65% zatrudnienia. Oczywiście w ramach wsparcia tych małych i średnich przedsiębiorstw my również widzimy bardzo ważną i rosnącą rolę kobiet, które wspierają i zasilają te nasze gospodarki na całym świecie i są tak naprawdę siłą napędową w tworzeniu nowych firm – mówi Katarzyna Zubrzycka.

Celem tego grantu były pieniądze, które oczywiście są przekazywane na dalszy rozwój firmy. Oprócz tego dodatkowo dostęp do takich konsultacji mentorskich, coachingowych, które po prostu będą pozwalać im dalej się rozwijać. (…) To co laureatki podkreślały to to, że właśnie te granty pomogą im na przykład wprowadzić ich marki na rynki zagraniczne – dodaje Katarzyna Zubrzycka.

Reklama

Podcasty DGPtalk Obiektywnie o Biznesie znajdziecie także w serwisach: Spotify, Apple Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!