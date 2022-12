Technologie Smaty City a wydatki na energię w miastach

- Samorządy mają mieć pewną ustaloną cenę energii, nie zmienia to jednak faktu, że ta energia rok do roku drożeje nawet kilkukrotnie. Na co jest ona przeznaczana? W dużej mierze m.in. na oświetlenie. W budżecie miasta czy miasteczka wydatek energetyczny na oświetlenie to ok. 60 proc. budżetu energetycznego. To bardzo dużo. Niestety przekłada się to na pragmatyczne rzeczy i na życie codzienne każdego z nas, ponieważ samorządy wyłączają światła w nocy. To przekłada się zaś na ogromny spadek bezpieczeństwa, nie mówiąc o codziennym komforcie życia (…). I tutaj pojawia się ogromna przestrzeń na oszczędności. Jako Orange dostarczamy do miast rozwiązania pozwalające zredukować koszty energii nawet o 60-70 proc. W jaki sposób? Dostarczamy rozwiązania, które pozwalają w 100 proc. zarządzać systemami lamp i każdą z lamp osobno. Włodarz miasta z poziomu smartfonu czy komputera jest w stanie np. ściemnić światła tam, gdzie są mniej potrzebne – wyjaśnia Małgorzata Ciechomska, dyrektor sprzedaży i marketingu IoT i Smart Cities w Orange Polska.

- Smart City to codzienność miast rozumiana jako cały ekosystem. To nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale też biurowce, ulice, parki. To cała przestrzeń, gdzie można podnosić jakość życia mieszkańców dzięki rozwiązaniom smart – dodaje Małgorzata Ciechomska. Wskazuje też, że rozwiązania smart dostarczają nam danych i tworzą możliwość zarządzania, co w obecnych czasach jest bezcenne.

- Jesteśmy w przełomowym momencie, kiedy ceny energii galopują, mamy zużycie wody na bardzo wysokim poziomie, tracimy bardzo dużo wody, a ceny wody za chwilę bardzo mocno pójdą w górę. (…) Smart City to już nie jest fanaberia. Smart City to już konieczność. Rozwiązania smart niezbędne, nie tylko po to, żeby żyło się lepiej mieszkańcom i żeby miasta, miasteczka lepiej funkcjonowały tylko, żeby w ogóle funkcjonowały – podkreśla dyrektor sprzedaży i marketingu IoT i Smart Cities w Orange Polska.