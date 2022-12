Inwestycje zdroworozsądkowe

– Podejrzewam, że każdemu z nas, którzy wkładają jakiekolwiek pieniądze na rynek finansowy wydaje się, że ta ich strategia, koncepcja, pomysł, który będą na rynku testować jest właśnie rozsądny, bo dobraliśmy to do swojego poziomu ryzyka, czy wybraliśmy rynek, który naszym zdaniem jest ciekawy, bo czytaliśmy o nim. Na przykład analitycy sugerują, że Azja albo Stany albo coś takiego… Każdy z nas ma z tyłu głowy, że jego koncepcja jest dobra. Pytanie, czy jest ona zdroworozsądkowa w takim globalnym ujęciu, w tym ujęciu opartym o dane, opartym o historię. Może się okazać, że jak to zderzymy z tym co pokazują nam dane, może to być niekoniecznie zdroworozsądkowa w tym ujęciu, ale my mamy przekonanie, ze jest dobra – mówi Tomasz Jaroszek.

Mała książka zdroworozsądkowego inwestowania

– Jest to tytuł kultowy na rynku amerykańskim. Jak w tym roku byliśmy na zgromadzeniu walnym spółki Berkshire Hathaway, spółki Warrena Buffetta to tam jest zawsze taki kącik z książkami. Jest taka półeczka tych książek, które każdy inwestor musi przeczytać i jest tam „Inteligentny inwestor” Benjamina Grahama, jest zaraz obok ta mała czerwona książką Johna Boglea – dodaje Tomasz Jaroszek.

