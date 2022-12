Kompetencje miękkie – co to takiego?

– Kompetencje miękkie zwane z angielskiego soft skills albo jeszcze umiejętności społeczne, to są umiejętności zarządzania myślami, emocjami i zachowaniami. Tu są te trzy aspekty: myśli, emocje i zachowania, które umożliwiają osiąganie wyznaczonych celów, zarówno w życiu osobistym oraz zawodowym. Umiejętności miękkie mają w przeciwieństwie do twardych umiejętności bardzo uniwersalny charakter. Przykładowo twardą umiejętnością jest umiejętność latania helikopterem, ktoś umie go prowadzić, wie w jaki sposób nim sterować, musi się tego nauczyć i ta umiejętność służy mu tylko do tego partykularnego kontekstu, latania tą właśnie maszyną. Ale umiejętność miękka jaką jest np. przekonywanie, czyli perswazja to jest umiejętność uniwersalna. Przekonujemy siebie do tego żeby rano wstawać wcześniej, dzieci żeby robiły lekcje z matematyki, a mniej siedziały w social mediach, przekonujemy klientów żeby kupowali, a szefa żeby dał podwyżkę – mówi Mateusz Grzesiak.

Mateusz Grzesiak – konsultant, psycholog, wykładowca.