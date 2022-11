InfoKredyt 2022: Na co Polacy biorą kredyty?

– Nie jest dla nas zaskoczeniem, że mniej Polaków sięga po kredyty mieszkaniowe, no bo trudno się temu dziwić kiedy kilkanaście razy RPP podnosi stopy procentowe, a przypomnę, że jeszcze nie dawno poziom tej głównej stopy referencyjnej to była 0,1%, dziś to jest 6,75%. Łatwo sobie policzyć, że 6,75 to tylko stopa, od tego jeszcze troszeczkę więcej to WIBOR 3 albo 6-miesięczny, który jest niejako predykcją tego czego rynek się spodziewa. Do tego trzeba dodać 2, 2,5% marży i jeszcze ten bufor, taki dodatkowy 500 pkt bazowych nałożony na banki przez Komisje Nadzoru Finansowego, który ma spowodować, że tylko osoby naprawdę bardzo dobrze zarabiające będą miały zdolność kredytową – mówi Przemysław Barbrich.

Przemysław Barbrich – dyrektor Zespołu Komunikacji i PR w Związku Banków Polskich