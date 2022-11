Polacy na zakupach online 2022

– Tak jak wszyscy obserwowaliśmy, w czasie pandemii nie mieliśmy szansy przez długi czas okazji robić zakupów stacjonarnych, przynajmniej w niektórych kategoriach produktowych. To sprawiło, że pojawili liczni debiutanci w zakresie zakupów online. Prawie 10% internautów ruszyło na zakupy do sklepów internetowych po raz pierwszy. To się pojawiło w ich życiu w wyniku pandemii, w wyniku tego, że przyszła wiosna, trzeba było kupić dzieciom nowe buty, ubrania; okazało się, że spędzając więcej czasu w domach, coraz bardziej zaczęły nas denerwować różnego rodzaju niedociągnięcia i zaczęliśmy dbać o nasze gniazda – mówi Edyta Czarnota.

Reklama

– W wielu kategoriach pojawiło się takie dodatkowe paliwo wynikające z pandemii, gdzie z jednej strony pojawili się nowi shoperzy, debiutujący w tych kilku nielicznych kategoriach, ale pojawiło się też takie zjawisko, że osoby, które robiły już zakupy online zintensyfikowały swoje wydatki, rozciągnęły je na nowe kategorie produktowe – dodaje Edyta Czarnota.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Edyta Czarnota – Partnerka Zarządzająca Zymetria