Pracownik banku nigdy nie poprosi o:

– To są wszystkie dane związane z logowaniem, przede wszystkim nigdy nie poprosi o podanie hasła, nie poprosi o podanie PIN-u. Nie będzie nas namawiał do zainstalowania oprogramowania, które pozwoli mu się zdalnie połączyć z naszym komputerem albo naszym telefonem. To są najważniejsze elementy, o których musimy pamiętać. Cały proces połączenia się z pracownikiem banku, czy też ze stroną jest procesem stałym. Informujemy o tym naszych klientów, mówimy czego nie należy robić, mówimy też, że wszystkie takie sytuacje, które wyglądają podejrzanie należy bezpośrednio zgłaszać do naszych pracowników – mówi Piotr Kalbarczyk.

– Mam radę dla naszych klientów. Jeżeli im się wydaje, że sytuacja jest nienormalna, coś jest podejrzane to lepiej sprawdzić jeszcze raz niż dać się złapać – dodaje Piotr Kalbarczyk.

Piotr Kalbarczyk – dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w PKO BP.