Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie” jest Katarzyna Blachowicz, COO, Zastępczyni Dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki.

Mamy początek roku szkolnego i mam nadzieję, że dla niektórych dzisiejszy podcast będzie też inspiracją do tego, żeby pomyśleć o poszerzeniu swoich umiejętności. Program „Nowa Ty w IT. Profesjonalizm nie ma płci” to także bezpłatna edukacja, ale nie tylko, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać – mówi Katarzyna Blachowicz.

Program został stworzony z myślą o kobietach i to jest prawda. Natomiast z tego programu może skorzystać każdy. Celem programu było pokazanie, że w każdej branży w tym branży IT nie liczy się płeć, ale liczą się kompetencje, silna motywacja i przede wszystkim takie parcie do poszerzania swoich umiejętności. Tworząc ten program, wiedzieliśmy, że na rynku jest bardzo dużo dostępnych programów, które gwarantują poszerzenie umiejętności. Chcieliśmy stworzyć coś, co będzie kompleksowe, unikatowe i na bardzo wysokim poziomie. Uznaliśmy, że nie możemy opierać się tylko na bezpłatnej edukacji – dodaje Blachowicz.

Katarzyna Blachowicz: Menedżerka z wieloletnim doświadczeniem, które zdobywała w jednej z największych kancelarii prawnych w kraju. Zajmowała wysokie stanowiska kierownicze oraz pełniła funkcję członkini rad nadzorczych. Z wykształcenia radczyni prawna. Z Centralnym Ośrodkiem Informatyki związana od marca 2022 r. Jako COO odpowiada między innymi za obszar finansów, HR, audytu oraz obszar prawny.