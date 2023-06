Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie” jest Joanna Legutko – Wiceprezes Zarządu W.Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o.

Firma rodzinna

Jesteśmy w trójkę w naszym przedsiębiorstwie. Jest tata, który jest prezesem zarządu, jestem ja z bratem jako to 2 pokolenie. Jak to w rodzinie bywa, czasem jest fajnie, jest super i faktycznie jest to przewaga na tle innych firm, korporacji, na przykład, jeśli chodzi o szybką decyzyjność. Czasem jest niefajnie i po prostu musimy razem w tym też funkcjonować i żyć dla dobra firmy, którą wspólnie stworzyliśmy – mówi Joanna Legutko.

Prowadzimy uprawy na ponad 1500 hektarach pól w Polsce i za granicą. Produkcję nasienną mamy na wszystkich kontynentach. To nas plasuje pośród innych firm nasiennych w Europie lidera. Jeśli chodzi zatrudnienie, to jesteśmy średnim przedsiębiorstwem. Zatrudniamy około 245 osób w zasadzie to ciągle się zmienia. W taki sposób w Polsce można zmierzyć skalę działalności. Jesteśmy firmą, która osiąga obroty na poziomie prawie 100 milionów rocznie. To też świadczy o skali działalności – dodaje Legutko.