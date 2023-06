Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z Pierwszej Strony” jest Hubert Pyskło, wiceprezes i założyciel Econverse.

Polski system edukacji nie jest on dostosowany do XXI wieku. Nie jest dostosowany do tego, jakie kompetencje w XXI wieku są potrzebne. Brakuje nastawienia na umiejętności miękkie. Brakuje przede wszystkim przestrzeni do wykorzystania talentów i kreatywności w szkołach. Nie bez powodu wziął się stereotyp, że ze szkołą trzeba czasami walczyć, żeby zrobić coś wyjątkowego na krajową skalę. Jak chodziłem do liceum z Jankiem drugim założycielem fundacji, to zderzyliśmy się ze ścianą, nie mieliśmy gdzie wykorzystać swoich praktycznych umiejętności i rozwijać własne pomysły. Szkoła bardzo dobrze przygotowywała nas akademicko. Pod względem umiejętności czy to technicznych, ścisłych, czy innych umiejętności naukowych Polska stoi bardzo wysoko. Natomiast umiejętności związane z przedsiębiorczością, takimi rzeczami, które w XXI wieku będą potrzebne, z tym niestety w ogóle sobie nie radzimy – mówi Hubert Pyskło.

Brakowało przestrzeni, w której polscy licealiści mogliby spróbować bez ryzyka w formie gry, biznesu, edukacji startupowej. Stąd narodził się pomysł na Econverse, czyli na pierwszym symulację tworzenia biznesu w Polsce – dodaje Pyskło.