Reklama

Przedsiębiorcy w Polsce

– Bycie przedsiębiorcą jest odbierane jako coś pozytywnego, co jest pewną zmianą do lat 90, czy dwutysięcznych, gdzie dominowało przekonanie o tym, że to są spekulanci i kombinatorzy. Biznes przeszedł już na jasną stronę mocy. Natomiast prowadzenie biznesu w Polsce w roku 2022 to jest mówiąc krótko droga przez mękę. Polacy są zgodni, że to nie jest dobry czas na prowadzenie biznesu. Raport, który przygotowaliśmy bada gotowość biznesową Polaków i on pokazuje, że nastroje w społeczeństwie i wśród przedsiębiorców są bardzo złe. Wysoka inflacja, zmiany podatkowe związane z Polskim Ładem, ciągła niepewność, wojna w Ukrainie, to wszystko powoduje, że Polacy niezbyt przychylnie patrzą na prowadzenie działalności gospodarczej – mówi Robert Moreń, Grupa Assay.

Reklama

– Zapytaliśmy ogół Polaków, czy Polacy są narodem przedsiębiorczym i tak stwierdziło 58%, natomiast kiedy zapytaliśmy te same osoby, czy ty jesteś przedsiębiorczy, tak powiedziało tylko 38% – dodaje Moreń.

Statystyczny przedsiębiorca

– Pamiętając, że jest to średnia statystyczna, taki obrazek ogólny polskiego przedsiębiorcy możemy przedstawić. Polskim przedsiębiorcą jest najczęściej mężczyzna, po 35 roku życia, mieszkający w mieście powyżej 100 tyś. mieszkańców, zazwyczaj z wyższym wykształceniem i dochodem przekraczającym 5 tyś. złotych netto. Najwięcej przedsiębiorców prowadzi jednoosobową działalność albo mikrofirmę zatrudniającą do 9 osób, najczęściej ta firma działa w sektorze usług – mówi Moreń.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Robert Moreń – chief communications officer w Grupa Assay