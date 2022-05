Reklama

Kiedy inflacja zacznie spadać?

– Nie ma żadnego ekonomisty, który mógłby ściśle powiedzieć, jak się będzie inflacja rozwijała ponieważ zależy to od zbyt wielu czynników, a wiele z nich jest teraz niewiadomymi. Nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja żywnościowa na świecie, nie wiemy, jak długo będzie trwała wojna w Ukrainie, wreszcie nie wiemy, jaka będzie polityka naszego rządu. Ile pieniędzy będzie pompował w rynek. To są wszystko niewiadome, ale opinie są zgodne z tym, że inflacja będzie jeszcze przez jakiś czas rosła. Szczytu specjaliści spodziewają się na przełomie lata i jesieni, wtedy będzie jeszcze drożała żywność. Być może w przyszłym roku będziemy z tej inflacji schodzili ale nie jest to żadna pewność – mówi Andrzej Arendarski, ekspert ekonomiczny i działacz gospodarczy.

Prowadzenie biznesu w Polsce

– Wiele jest problemów wynikających z sytuacji zewnętrznej, jak i uwarunkowań krajowych. Biznes lubi mieć spokój i przewidywalność. Jeśli chodzi o sytuację polityczną, prawną – tego nie ma w tej chwili. Nie wiadomo, jak sytuacja na świecie się rozwinie. Wszystkich zaskoczyła inflacja, nikt nie przewidział tak wielkiego wzrostu inflacji. Czynniki, które ją spowodowały to oczywiście pandemia i wszystko to, co rząd robił aby wspierać wtedy biznes. Wpompowano do biznesu bardzo dużo pieniędzy, może czasami za dużo, nie zawsze tam gdzie trzeba – mówi Arendarski.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Andrzej Arendarski – współzałożyciel i prezes Krajowej Izby Gospodarczej, ekspert ekonomiczny i działacz gospodarczy.