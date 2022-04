Reklama

Reklama

Uchodźcy, a polska gospodarka

– Wśród 2 milionów uchodźców, którzy przybyli do Polski wielu z nich dysponuje dużym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Warto zagospodarować tę grupę ludzi i zaoferować im miejsce w polskich spółkach i polskiej gospodarce. Szacuję się, że braki w polskiej gospodarce, jeżeli chodzi o możliwości zatrudnienia to liczba w okolicy 700 tysięcy wakatów. W większości są to posady związane z budownictwem, usługami gdzie potrzebne są mniejsze kwalifikacje natomiast powinniśmy przyglądać się, szukać i oferować możliwość zatrudnienia osobom z wysokimi kwalifikacjami, które prowadziły na Ukrainie poważne operacje biznesowe – mówi Paweł Tamborski, doradca biznesowy.

Wojna w Ukrainie, a gospodarka europejska

Wojna w Ukrainie stanie się katalizatorem i przyspieszy proces dywersyfikacji źródeł pozyskiwania węglowodorów ale również przyspieszy koncepcję odejścia od tych starych źródeł energii i pójścia w stronę energii ze źródeł odnawialnych. Dzisiaj jesteśmy na etapie szoku, który przechodzi rynek europejski, sporo się też dzieje na rynku globalnym, natomiast jest szansa, że ten szok wykorzystamy i przekujemy na projekty, nad którymi pracuje Unia Europejska i zrealizujemy je szybciej – dodaje Tamborski.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Paweł Tamborski – doradca w zakresie finansów spółek, rynków kapitałowych, transakcji fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji. Były prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.