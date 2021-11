We wtorek, 16 listopada 2021, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianach podatkowych, przewidzianych w Polskim Ładzie. Zmiany te, w zdecydowanej większości, wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.

Co to oznacza w praktyce dla prowadzących firmy? Na jakie zmiany muszą przygotować się przedsiębiorcy? Do kiedy mają czas na ich podjęcie?

Te kwestie, w rozmowie z Szymonem Glonkiem (Infor.pl), wyjaśnia Teresa Nowicka – radca prawny i doradca podatkowy. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Od kiedy wejdzie w życie Polski Ład?

Od 2022 roku czeka nas nowa rzeczywistość podatkowa. Wybrane, ale nieliczne, regulacje będą miały zastosowanie od 2023 roku.

Z perspektywy doradcy podatkowego, Polski Ład jest to ogromna reforma prawa podatkowego. Do tej pory, na przestrzeni lat, mieliśmy do czynienia z nowelizacjami prawa podatkowego, jednak ich zakres był znacznie mniejszy niż obecnie.

Polski Ład będzie dotykał: spółek, przedsiębiorców, pracodawców i pracowników. Zakres tych zmian jest więc bardzo szeroki – podkreśla Teresa Nowicka.

Jakich obszarów dotyczą zmiany podatkowe w Polskim Ładzie?

Przede wszystkim, zmieni się system rozliczania składki zdrowotnej. Ta zmiana jest bardzo szeroko komentowana, zarówno przez przedsiębiorców, jak i doradców podatkowych.

Obszarów zmian jest wiele. Mamy zmiany w zakresie progu podatkowego oraz kwoty wolnej od podatku. Mamy także zmiany, związane z wynajmem nieruchomości oraz z amortyzacją nieruchomości mieszkaniowych – wylicza Nowicka.

Co zmieni się dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo?

Przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani liniowym PIT, mają kilka możliwych opcji działania. Po pierwsze, mogą rozważyć pozostanie w obecnym systemie opodatkowania.

Jeśli jednak zdecydują się na zmianę, mogą zmienić opodatkowanie na system skali podatkowej, gdzie mamy dwa progi podatkowe: 17 procent i 32 procent. Mogą także rozważać przejście na ryczałt. Kolejną opcją zmiany jest przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podejmując tę decyzję, trzeba pamiętać, że jeżeli zostaniemy przy liniowym systemie opodatkowania, czeka nas wzrost składki zdrowotnej do 4,9 procent dochodu. Wtedy jesteśmy opodatkowani 19 procent od dochodu, plus składka zdrowotna: 4,9 procent.

Dodatkowo, składki zdrowotnej nie możemy zaliczyć do kosztów. Nie możemy "wrzucić" w nie również odpisów amortyzacyjnych od mieszkań. Według mnie, obecnie funkcjonuje bardzo wiele działalności, w których odpisy amortyzacyjne były dotąd kosztem uzyskania przychodu – wyjaśnia Nowicka.

Teresa Nowicka – radca prawny oraz doradca podatkowy. Ekspert w obsłudze podatkowej i prawnej przedsiębiorstw, posiada doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności w obszarze podatków dochodowych i podatków międzynarodowych. Autorka bloga "Oh, my tax!".