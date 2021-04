"Praca w handlu nie jest najłatwiejsza, ale w czasach pandemii to praca stabilna" – mówi Małgorzata Ławnik. W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), Ławnik podkreśla, że pandemia zmieniła siły na rynku pracy i w procesach rekrutacji. Wiele osób, które straciło pracę w hotelu czy restauracji zaczęło szukać zatrudnienia w handlu, aby przeczekać ten czas lockdownu. Czy warto inwestować w pracownika, który chce być u nas „tylko na chwilę”? Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Jak pandemia wpłynęła na rekrutację pracowników do handlu?

Mieliśmy bardzo dużo kandydatur, szczególnie na początku pandemii, kiedy zamknięto hotele, branżę gastronomiczną i osoby zostały bez pracy. W tym okresie rzeczywiście mieliśmy natłok kandydatur. Natomiast rekrutowaliśmy tylko w tych marketach, gdzie mieliśmy takie potrzeby. W związku z pandemią mieliśmy też chwilowy wzrost takich potrzeb, co było związane z opieką nad dziećmi, ponieważ nagle wszytko zostało zamknięte. Musieliśmy bardzo szybko reagować, bo w zależności od regionu, mieliśmy te absencje ok. 10%, a w innych regionach dochodziło nawet do 30%. Wtedy uruchamialiśmy szybko procesy rekrutacyjne.

Jaki nowy typ kandydata pojawił się na rynku pracy?

Po pierwszych rozmowach już mieliśmy obraz nowego kandydata, czyli osoby, która straciła pracę w restauracji, fitness klubie czy w hotelu i chciała tylko na przeczekanie na kilka miesięcy, do ustania pandemii, się u nas zatrudnić. My jednak szukamy osób, które chcą z branżą handlową związać się na dłużej. Bo sam okres wdrożenia i wytężona praca innych pracowników w tym czasie, to nas bardzo dużo kosztuje. Dlatego podczas rozmowy kwalifikacyjnej, bardzo dokładnie sprawdzaliśmy motywację pracownika do objęcia stanowiska w naszych sklepach. Od razu, przy pierwszym pytaniu, padały bardzo szczere odpowiedzi, że np. „ja wiążę swoją przyszłość z branżą gastronomiczną”.

Małgorzata Ławnik - Dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska, od 20 lat związana z firmą Kaufland, w której odpowiada za politykę personalną w całej sieci w Polsce.