Dlaczego jakość produktu decyduje o sukcesie?

Klienci przykładają coraz większą wagę do jakości produktów. Ta cecha jest kluczowa, żeby odnieść sukces na rynku. Maciej Basiński w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) podkreśla, że jeżeli sprzedajemy produkt, pod którym możemy się w 100% podpisać i jesteśmy świadomi jego najwyższej jakości, to nie będzie problemem sprzedać go w Internecie. "Warto się również skupić na kwestiach technicznych: dobra strona internetowa, prowadzenie bloga. Trzeba się pokazywać, bo w Internecie konkurencja jest na wysokim poziomie. Ale nie na takiej zasadzie, że musimy się z nimi ścigać, konkurować i to jest zła konkurencja. Po prostu to jest konkurencja, która też nie śpi" – dodaje Basiński.

Jak pandemia przyspieszyła rozwój e-commerce?

W momencie, kiedy zaczęła się pandemia i obostrzenia, to siłą rzeczy: siłownie nam odpadły, sklepy ze zdrową żywnością bardzo zachowawczo zaczęły robić zakupy. Mieliśmy takie dwa pierwsze tygodnie, że odczuliśmy to, że coś się zaczyna dziać i klienci mniej zamawiają. Był trochę strach i niewiadoma. Ale bardzo szybko to się zaczęło zmieniać. […] Klienci zaczęli ponawiać zamówienia – wyjaśnia Basiński. Przy spowolnieniu sprzedaży tradycyjnej, dosyć mocno zaczął się rozwijać e-handel. Już od jakiegoś czasu stawialiśmy na rozwój różnych kanałów: sprzedajemy bezpośrednio do sklepów tradycyjnych, ale też sprzedajemy przez Internet. Od dłuższego czasu już nastawiliśmy się na pozycjonowanie naszych sklepów i docieranie w ten sposób do naszych Klientów.

Czy sprzedaż on-line przewyższyła tradycyjną?

Na początku, sprzedaż przez sklepy internetowe wahała się w granicy 15% sprzedaży całości. W tym momencie, jest to ok. 40% sprzedaży. Nadal nie jest to sprzedaż dominująca, ale można powiedzieć, że wzrosła te ponad 120% w porównaniu do czasów sprzed pandemii – podsumowuje Basiński.

Maciej Basiński - właściciel firmy Maslove produkującej naturalne masła orzechowe. Jak sam stwierdził odkąd rozwija Maslove to pasje odłożył na bok i wytwarzanie masła stało się jego pasją.