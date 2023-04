Reklama

Jakie obowiązki na pracodawców nakłada ustawa work-life balance?

Czy pracodawcy muszą przygotować zmiany w systemach kadrowo-płacowych?

Co pracodawcy muszą zmienić w formularzach?

Mamy do czynienia z tak zwaną ustawą work-life balance, która wdraża dwie unijne dyrektywy. Jedna mówi o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej a druga dyrektywa mówi o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem ról rodzicielskich i opiekuńczych. To największe zmiany w kodeksie pracy na przestrzeni ostatnich 20 lat. Są bardzo różnej wagi, od takich bardziej formalnych czy porządkujących do zmian, które wydają się być bardzo istotne z punktu widzenia pracowników – mówi Joanna Rutkowska.

