Dieta ketogeniczna - dla kogo?

Dieta ketogeniczna została opracowana do wspomagania leczenia padaczki lekoopornej. Polega na spożywaniu głównie tłuszczy przy znacznym ograniczeniu węglowodanów, co doprowadza do stanu ketozy - ketony zamiast glukozy, stają się głównym źródłem energii organizmu. Prowadzi to do szybkiej utraty wagi, więc dieta ta jest popularna w odchudzaniu. Należy jednak pamiętać, że dieta ketogeniczna jest elementem terapii medycznej, a jej niewłaściwe i długotrwałe stosowanie wiąże się z zagrożeniami dla naszego zdrowia.

Dieta wegańska czy wegetariańska

Dieta wegańska to szczególnie rygorystyczna odmiana diety wegetariańskiej, w której wyeliminowane są wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego – również jaja i nabiał. Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Dietetycznego dobrze zbilansowana dieta wegetariańska, w tym wegańska, może być stosowana jako alternatywna metoda żywienia, we wszystkich okresach życia. Według Niemieckiego Towarzystwa Żywieniowego dieta ta nie jest zalecana kobietom w ciąży i karmiącym piersią, dzieciom i nastolatkom. Jest uboga w witaminę D i B12, ryboflawiny, wapń, żelazo, cynk, jod i selen. Osoby stosujące dietę wegańską muszą pamiętać więc o odpowiedniej suplementacji.

W diecie fleksitariańskiej przeważają produkty pochodzenia roślinnego z dopuszczeniem okazjonalnego spożywania mięsa oraz owoców morza, bez wykluczania nabiału i jaj. Jest zbliżona do najnowszej piramidy żywienia dla osób dorosłych opracowanej w 2016 roku. Podstawowe produkty zdrowej diety to warzywa i owoce - powinny stanowić 50% codziennych posiłków w proporcjach warzyw do owoców 3:2. Na wyższych poziomach plasują się produkty zbożowe (najlepiej, pełnoziarniste), nabiał (3–4 szklanki mleka dziennie), mięsa (ok. 0,5 kg tygodniowo) oraz tłuszcze roślinne.