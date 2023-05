Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Dzieje się świat" jest Jerzy Drożdż, Ambasador Tytularny, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą.

Najważniejsze wybory w 2023 roku?

Jeżeli spojrzeć na mapę świata, to niewątpliwie tak. Turcja jest krajem niezwykle istotnym. Jest to ważny kraj w regionie, można nawet użyć słowa mocarstwo regionalne. Fragment Turcji jest w Europie. Nie tylko jest to geograficznie w ten sposób ułożone, ale również bardzo wielu Turków czuje się Europejczykami. Jest to kraj, który jest bardzo silnie umocowany na Bliskim Wschodzie. Również w Azji Centralnej, na Kaukazie, w Afryce. Turcja jest członkiem NATO. To sprawia, że wszyscy w tej chwili patrzą na Turcję – mówi Jerzy Drożdż.

Druga tura wyborów

Pan prezydent jest już bardzo długo u władzy. Wcześniej był premierem, zaczynał swoją działalność polityczną, będąc burmistrzem Istambułu. To już jest ponad 20 lat. Z jednej strony wydawałoby się, że to powinno być zaskoczenie. Z drugiej strony po tak długim okresie utrzymywania się przy władzy jest bardzo dobry wynik. Szczególnie że koalicjant partii, na której czele stoi prezydent jest też, jak to mówią na pudle, bo zajął trzecie miejsce w tej pierwszej turze wyborów. Sam prezydent Erdogan nie wygrał, ale wszystko wskazuje na to, że w drugiej turze wygra – dodaje Drożdż.