Personalizowane rozwiązania dla mieszkańców Gdyni zdobywają uznanie nawet za granicą, spójny system dostępny jest dla mieszkańca na kliknięcie

Cyfryzacja w Gdyni jest elementem koncepcji smart city, nowoczesnego miasta uczącego się również swoich mieszkańców i ich zachowań. Z internetu i rozwiązań cyfrowych korzysta olbrzymia część polskiego społeczeństwa, a największe wysycenie technologią jest na terenach zurbanizowanych. Dlatego miasto – rozumiane też jako miejsce załatwiania spraw o charakterze urzędowym – musi dbać o swój cyfrowy rozwój. Analiza big data, szukanie i wdrażanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz dialog z mieszkańcami to nieodłączne elementy polityki smart, jednocześnie łączące się z cyfryzacją.

Wszytko w jednym

– Sztandarowym przykładem dobrej praktyki w zakresie cyfryzacji jest aplikacja Gdynia.pl i gdyńskie Konto Mieszkańca. Przede wszystkim dlatego, że jedno rozwiązanie pozwala na załatwienie wielu spraw. Są zagregowane w jednej aplikacji – wyjaśnia Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. Konto Mieszkańca od czasu powstania zostało rozbudowane o kolejne moduły. Dostęp do elektronicznej rezerwacji wizyt, możliwość opłacenia spraw online czy asystent mieszkańca pomagający zgłosić uszkodzenia czy nieprawidłowości w przestrzeni publicznej to rozwiązania, z których po zalogowaniu się można skorzystać nawet ze smartfonu. – Możliwość umówienia wizyty i uiszczenia opłaty za pośrednictwem Konta Mieszkańca to przykład maksymalnego skrócenia ścieżki mieszkaniec–urząd – podkreśla wiceprezydent.

Wystarczy aktywna Karta Mieszkańca. Aplikacja to już nie tylko sprawy urzędowe. Zintegrowanie platformy z dziennikiem elektronicznym pozwala na śledzenie postępów dziecka w nauce. Dołączony moduł transportu pozwala na sprawne przemieszczanie się w granicach miasta komunikacją publiczną i rozwiązaniami współdzielonymi, a nawet znalezienie wolnego miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnością. Do tego w tym samym rozwiązaniu jest zakodowany bilet na komunikację. Aplikacja to także sprawne docieranie do mieszkańców z informacją – nie tylko o bieżących wydarzeniach w mieście, ale i zmianach w organizacji ruchu czy potencjalnych zagrożeniach pogodowych na terenie miasta.

Głos miasta

– Potrzebę wprowadzenia kolejnego rozwiązania pokazała pandemia COVID-19. Lockdown spowodował masowy wzrost liczby telefonów do urzędu. Voicebot, inteligentny uczący się bot głosowy, pozwala na sprawne obsłużenie interesantów bez konieczności zatrudniania dodatkowych osób na infolinii. To nie tylko oszczędność dla miasta, ale przede wszystkim oszczędność czasu dla mieszkańca. To rozwiązanie również służy osobom, które na co dzień nie korzystają z rozwiązań online za pośrednictwem Konta Mieszkańca, tych wykluczonych cyfrowo – wyjaśnia wiceprezydent Bartoszewicz.

Kiedy mieszkaniec dzwoni, asystent głosowy ustala, jaką sprawę w urzędzie chce załatwić. Następnie dane są przetwarzane i przyporządkowywane do miejsca, w którym klient zostanie obsłużony po przyjściu do urzędu. Voicebot proponuje termin i datę wizyty w urzędzie, a następnie zapisuje na nią interesanta. W sytuacji gdy termin nie będzie odpowiadał klientowi, asystent głosowy zaproponuje kolejny najbliższy wolny termin. Na koniec rozmowy voicebot potwierdza rezerwację wizyty, a mieszkaniec otrzymuje wiadomość SMS z potwierdzeniem terminu oraz numeru pokoju w urzędzie, gdzie będzie mógł załatwić daną sprawę. W przypadku odwołania wizyty lub innych trudności, np. z rozpoznaniem przez asystenta nazwiska mieszkańca, voicebot automatycznie łączy go z konsultantem. Rozmowa z voicebotem przypomina tę, którą można przeprowadzić z żywym człowiekiem. Jeśli ktoś nie chce rozmawiać z botem – zawsze dostępna jest także możliwość rozmowy z osobą z infolinii.

Dla niesłyszących

Nietypowym przykładem cyfryzacji w służbie mieszkańcom są wideoczaty dla osób migających. Ta technologia pozwala osobom głuchym omówić swoje sprawy w języku migowym z urzędowym tłumaczem języka migowego. To rozwiązanie zostało ostatnio docenione międzynarodową nagrodą Innovation in Politics 2023. Gdynia zwyciężyła w kategorii „Udoskonalenia w administracji”. Miasto doceniono za projekt „Gdynia – miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami słuchowymi.

Dla lepszej komunikacji z mieszkańcami informacje umieszczono w jednym miejscu oraz uruchomiono w Gdyni Platformę Dialogu. Realizowana przez Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) w Gdyni Platforma Dialogu stanowi uzupełnienie katalogu lokalnych możliwości partycypacji obywatelskiej, które umożliwiają mieszkańcom udział w konsultacjach online. Publikowanie wszystkich procesów partycypacyjnych na platformie znacznie ułatwia mieszkańcom dostęp, śledzenie i uczestniczenie w publicznych dyskusjach, poprawiając relacje między członkami społeczności. Platforma dialogu poprawia również jakość i płynność komunikacji między władzami a obywatelami i służy jako centralne repozytorium do śledzenia wszystkich procesów partycypacyjnych działających w mieście. W przyszłości platforma ma zostać zintegrowana z Kartą Mieszkańca, dzięki czemu będzie jeszcze bardziej dostępna.

– Rozwiązania cyfrowe muszą iść w parze z realnymi potrzebami mieszkańców. Chcemy załatwiać sprawy szybko i bez zbędnej dodatkowej biurokracji, być obsługiwani jak w internetowych sklepach. Wszyscy chcielibyśmy mieć możliwość załatwienia każdej sprawy w urzędzie bez wychodzenia z domu, jednak trzeba mieć świadomość, że zidentyfikowanie charakteru każdej istniejącej sprawy może wymykać się z ram systemowych – zaznacza wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz. – Ale nasze miasto jest przykładem, że nowoczesne rozwiązania cyfrowe przynoszą efekty, a mieszkańcy chętnie z takich usług korzystają. ©℗