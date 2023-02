Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń, informuje, że największa liczba wniosków wpłynęła w okresie od marca do końca maja 2022 r., przy czym rekordowy pod tym względem był kwiecień, w którym złożono ich 9,4 tys. Jest o tyle zrozumiałe, że w tym właśnie czasie mieliśmy do czynienia ze szczytem fali uchodźców. Jednak to nie oznacza, że po prawie roku ośrodki pomocy społecznej nie przyznają już w ogóle 300 zł jednorazowego świadczenia – wręcz przeciwnie wciąż trafiają do nich wnioski w tej sprawie. – W styczniu 2023 r. mieliśmy 407 wniosków, a w lutym jest ich na razie 107 – podaje Damian Napierała.

Specustawa dała obywatelom Ukrainy także możliwość korzystania z takiej samej pomocy finansowej na dzieci, jaka jest dostępna dla polskich rodziców. Jest to o tyle istotne, że zdecydowaną większość uchodźców stanowią matki z małymi dziećmi. Mogą one otrzymywać: świadczenie wychowawcze, czyli 500 zł na dziecko, świadczenie z programu „Dobry start” – 300 zł na wyprawkę szkolną, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie obniżające opłatę żłobkową oraz świadczenia rodzinne. Przyznawanie tych ostatnich należy do zadań gmin (pozostałe świadczenia obsługuje ZUS).

Ten spadek jest z jednej strony spowodowany tym, że część rodziców zdecydowała się mimo trwającej wojny wrócić do Ukrainy, ale z drugiej strony – podjęciem przez niektórych z nich zatrudnienia w Polsce. W przeciwieństwie do świadczenia 500+ prawo do zasiłku na dziecko jest bowiem uzależnione od spełniania kryterium dochodowego. Nie jest ono wysokie, więc gdy ukraińskie matki zaczynały pracę, często okazywało się, że próg jest przekroczony i w konsekwencji skutkuje to utratą zasiłku rodzinnego.

Poza zasiłkiem do świadczeń rodzinnych należy się też jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe, zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie rodzicielskie. Ich uzyskiwanie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych wymogów, które obowiązują zarówno polskich, jak i ukraińskich rodziców (nie zostały dla nich złagodzone). W przypadku becikowego jest nim przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego, że przyszła matka była pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży. Ponieważ matki, które przyjechały do Polski w ciąży i tutaj rodziły dziecko, często nie dysponowały takim dokumentem, liczba przyznanych zapomóg nie była duża. Przykładowo w Gdańsku do tej pory przyznano 52 takie świadczenia, a w Białymstoku 11. Podobnie wygląda sytuacja z zasiłkiem i ze świadczeniem pielęgnacyjnym, które są uwarunkowane posiadaniem odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania (orzeczenia pochodzące z Ukrainy nie są do tego wystarczające).

Co istotne, w specustawie znalazły się przepisy, które mają pomagać ośrodkom w weryfikacji tego, czy świadczenia rodzinne otrzymują uprawnione do tego osoby, oraz zapobiegać ewentualnym nadużyciom. Sprawdzeniu podlega przede wszystkim to, czy obywatel Ukrainy ma nadany numer PESEL oraz czy nie wyjechał z Polski na okres dłuższy niż 30 dni, bo w tym momencie traci prawo do legalnego pobytu i wiążących się z tym uprawnień (co do zasady powinien o takim wyjeździe powiadomić). W tym celu urzędnicy otrzymali dostęp do bazy PESEL oraz rejestru prowadzonego przez straż graniczną. Dodatkowo jeśli mają podejrzenia, że osoba pobierająca świadczenia nie przebywa w Polsce, mogą wysłać jej wezwanie do stawienia się w ośrodku w ciągu trzech dni roboczych, a jeśli nie pojawi się w tym terminie, wypłata świadczeń rodzinnych zostaje wstrzymana. Przy czym z dotychczasowych doświadczeń ośrodków pomocy społecznej wynika, że takich sytuacji nie ma dużo. Zdarzają się natomiast rozbieżności pomiędzy danymi z bazy PESEL i rejestru straży granicznej, gdy osoba opuszcza Polskę na okres krótszy niż 30 dni, ale jej powrót przed tym terminem nie jest odnotowywany na granicy i często nie mają one świadomości, że ich status pobytowy formalnie uległ zmianie, choć w praktyce tak się nie stało.