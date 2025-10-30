Krzysztof Kwiatkowski: Koalicja Obywatelska zdała na solidną czwórkę

Koniec „wojny z Unią” i inwestycje z funduszy europejskich

Kwiatkowski uznał za kluczowy sukces rządu zakończenie sporu z Unią Europejską i odblokowanie środków z funduszy europejskich.

– „To pozwoliło nam realizować projekty infrastrukturalne, drogowe, kolejowe, a także wspierać przedszkola, żłobki i programy społeczne” – mówił senator.

Podkreślił też, że wiele programów społecznych finansowanych z budżetu państwa ma dziś unijne współfinansowanie. Jako przykłady wymienił finansowanie in vitro, program „babciowe” i nowe świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami.

– „To są konkretne działania, które poprawiają życie ludzi. Nie wszystko jeszcze zrobiliśmy, ale kierunek jest właściwy” – zapewnił.

Bezpieczeństwo i obronność – rekordowe wydatki

Senator wskazał, że w historii wolnej Polski nigdy nie przeznaczano 5 proc. PKB na obronność.

– „To 200 miliardów złotych. Tyle wydajemy dziś na bezpieczeństwo Polek i Polaków” – zaznaczył.

Wskazał również na modernizację granicy polsko-białoruskiej, która – jak mówił – jest dziś „skuteczna w 98 proc.” dzięki połączeniu fizycznych umocnień i elektronicznego systemu zabezpieczeń.

Koalicja bez sporów?

Pytany o zarzut, że rząd „zajmuje się sobą”, Kwiatkowski odparł:

– „Czuję się jak wierny, którego ksiądz w kościele karci za to, że nie przyszedł do kościoła. My w Koalicji Obywatelskiej pokazaliśmy, że potrafimy się zjednoczyć” – żartował.

Zwrócił uwagę, że to raczej partnerzy w koalicji – Polska 2050 czy PSL – borykają się dziś z problemami organizacyjnymi, a sama KO jest wewnętrznie spójna.

– „Pokazaliśmy, że potrafimy współpracować. Przykładem jest pakt senacki, dzięki któremu mamy 64 mandaty” – przypomniał.

Dodał też, że Koalicja Obywatelska nie wyklucza wspólnego startu w wyborach parlamentarnych 2027 roku w ramach jednej listy opozycyjno-demokratycznej.

Reforma sądownictwa: między rozliczaniem a naprawą

Duża część rozmowy dotyczyła reform wymiaru sprawiedliwości. Kwiatkowski odróżnił dwa cele: rozliczenie winnych nadużyć i naprawę systemu.

– „Co do rozliczenia – tak. Wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry to początek końca epoki nadużyć” – mówił, przypominając o aferze Funduszu Sprawiedliwości i nadużyciach finansowych sięgających – według prokuratury – 150 milionów złotych.

Jednocześnie przyznał, że reforma sądów jest trudniejsza, zwłaszcza po prezydenckim wecie wobec ustaw dotyczących KRS. Zapowiedział jednak nowy projekt ustawy, który ma „normalizować proces wyboru sędziów” i przywrócić zgodność z konstytucją oraz orzeczeniami europejskich trybunałów.

– „Nie podważamy kompetencji prezydenta, ale chcemy, żeby KRS znowu reprezentowała sędziów, nie polityków” – podkreślił.

NIK – bezpiecznik państwa

Jako były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Kwiatkowski odniósł się też do końca kadencji Mariana Banasia i powołania nowego prezesa – Bartłomieja Haładyja.

– „Banaś, poza pierwszymi tygodniami kadencji, stanął na straży niezależności kontrolerów. I trzeba mu za to podziękować” – powiedział senator.

Odnosząc się do Haładyja, dodał:

– „Cieszę się, że w Polsce można powołać na jedno z najwyższych stanowisk kogoś ponad podziałami. Dajmy mu kredyt zaufania”.

Kwiatkowski podkreślił, że NIK jest „bezpiecznikiem obywateli” i jedną z niewielu instytucji, której politycy nie zdołali zniszczyć po 1989 roku.

Spór o Ukrainę i bezpieczeństwo Polski

Pod koniec rozmowy senator odniósł się do emocjonującego sporu z marszałkiem Krzysztofem Bosakiem podczas forum.

– „Pytanie brzmiało: czy walcząca Ukraina zwiększa, czy zmniejsza nasze bezpieczeństwo. Odpowiadam jasno – zwiększa” – mówił.

Według Kwiatkowskiego, rosyjska armia ponosi na froncie ogromne straty, co ogranicza jej możliwości agresji wobec innych państw, w tym Polski.

– „Dopóki Ukraina walczy, Polska jest bezpieczniejsza. To nie tylko nasz moralny obowiązek, ale i narodowy interes” – podkreślił.