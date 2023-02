6 mld zł na zakwaterowanie i wyżywienie, ok. 2,5 mld na świadczenia pomocowe, ok. 1,7 mld na edukację – to tylko niektóre wydatki poniesione

do tej pory przez Polskę na ukraińskich uchodźców, którzy schronili się w naszym kraju

Ukraiński exodus jest dla samorządów ogromnym wyzwaniem. Większość problemów jednak udawało się im rozwiązywać w ekspresowym tempie, i to we współpracy z rządem. Samorządowcy już nie muszą na szybko gasić pożarów, bo zbudowany system pomocy sprawdza się i dobrze funkcjonuje. Teraz kryzys wkroczył w kolejną fazę – wyczekiwania i stagnacji. Może nadejść kolejna fala uchodźców, trzeba się zająć integracją tych, którzy postanowili zamieszkać w Polsce. Przed samorządami kolejne wyzwania. Aby im podołać, potrzebne są następne zmiany legislacyjne i… pieniądze. Egzamin z zarządzania chaosem