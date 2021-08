Jeden z nietypowych pomysłów samorządu tej pięciotysięcznej gminy polegał na rozdaniu mieszkańcom 500 dzbanków z filtrami do wody. Chodziło o to, by ich przekonać do picia kranówki i tym samym ograniczenia zakupu wody w plastikowych butelkach. – Jestem z pokolenia, które pamięta ostrzeżenia, że woda z kranu nadaje się do picia dopiero po przegotowaniu. To przeświadczenie pozostało u wielu osób, dlatego kupują wodę w sklepie. Pomyślałem, że gdyby zamiast niej wykorzystywały wodę z kranu, to nie dość, że zaoszczędziłyby trochę pieniędzy, to do śmieci trafiałoby o wiele mniej plastiku – wyjaśnia wójt Czarnego Boru Adam Górecki. Dzbanki z filtrem, dzięki któremu woda jest czystsza i smaczniejsza, miały więc pomóc w zmianie przyzwyczajeń. – I wszystko wskazuje na to, że spełniają swoje zadanie – dodaje Adam Górecki.