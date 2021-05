Ogólnoświatowy lockdown i zmiana wzorców pracy pokazały, że istnieje duży potencjał do bardziej zrównoważonego zarządzania przestrzenią miejską, o ile są to zmiany transparentne i wdrażane przy udziale mieszkańców i pozostałych interesariuszy. Przykłady takie obserwujemy w całej Europie – Paryż, Londyn czy Berlin wyłączyły z ruchu kluczowe arterie w swoich centrach, tworząc w nich przestrzenie dla pieszych i rowerzystów. Polskie samorządy do takich zmian podchodzą ostrożnie, co potwierdza tegoroczna edycja Pereł Samorządu. Tylko 5 proc. badanych potwierdziło, że w związku z pandemią podjęły się reorganizacji przestrzeni miejskiej na rzecz ruchu pieszego lub rowerowego. Wydaje się, że dodatkowym impulsem do zmian może być nowelizacja ustawy o elektromobilności, nad którą trwają właśnie prace. Przy odpowiedniej współpracy ustawodawcy z samorządami możliwe będzie wypracowanie mechanizmu, który zachęci gminy do tworzenia stref czystego transportu w swoich centrach. Jest to istotne tym bardziej, że zegar tyka i zakładany przez Unię Europejską rok neutralności klimatycznej 2050 zbliża się nieubłaganie.