Wiadomo już, które marki mogą cieszyć się statusem Business Superbrands 2025 – najsilniejszych na polskim rynku B2B. Wybrali je eksperci branżowi Konfederacji Lewiatan.

Superbrands to międzynarodowa organizacja, która od 1994 roku na świecie i od 2005 roku w Polsce wyłania i nagradza najsilniejsze marki konsumenckie i biznesowe. Przyznanie powszechnie rozpoznawalnego Godła opiera na przejrzystym systemie certyfikacji, popartym rzetelnymi badaniami i analizami ekspertów, z myślą o nagradzaniu i promowaniu marek, cieszących się w swojej dziedzinie najlepszą reputacją i oferujących użytkownikom i partnerom wyjątkowe korzyści.

– Godło Business Superbrands pomaga firmom wybierać partnerów, którzy są wiarygodni i którym warto zaufać. Dla działów marketingu i zarządów firm-właścicieli wyróżnionych marek jest z kolei potwierdzeniem tego, że ich wieloletnia wytężona praca ma sens i jest doceniana – mówi Nina Kowalewska-Motlik, CEO New Communications, wyłącznego przedstawiciela The Superbrands Ltd. w Polsce.

W ramach 19. edycji Superbrands Polska ocenie ekspertów branżowych poddanych zostało ponad 1600 marek korporacji i B2B. Punktem wyjścia do tej oceny była ich pozycja rynkowa, jakość oferty, charakter relacji z partnerami i kontrahentami, innowacyjność́ oraz zaangażowanie społeczne, a także pozycja na tle konkurencji i dynamika rozwoju.

Proces certyfikacji Business Superbrands jest nieodpłatny. Marki wyłonione przez ekspertów mogą posługiwać się tytułem w swojej komunikacji PR-owej. Otrzymują również zaproszenie do Klubu Superbrands, w ramach którego mogą uzyskać licencję na wykorzystanie Godła Business Superbrands Polska 2024, możliwość opublikowania historii sukcesu w Albumie Superbrands, udziału w uroczystej Gali Finałowej i wielu innych wydarzeniach networkingowych i szkoleniowych.

Na informacje o zwycięskich markach konsumenckich trzeba będzie poczekać do połowy lutego – obecnie trwa szeroko zakrojony sondaż, realizowany przez panel badawczy Ariadna. Jego wyniki trafią następnie pod obrady Rady Marek Superbrands – gremium ekspertów w dziedzinie brandingu, marketingu i PR. Na ostateczny wynik złożą się połączone głosy konsumentów i ekspertów.

Finałem projektu będzie zaplanowana na listopad uroczysta Gala, podczas której przedstawiciele marek-laureatek odbiorą statuetki Superbrands i Business Superbrands.