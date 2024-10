Jak wygląda u nas wdrażanie czwartej rewolucji przemysłowej, jaki ma ona wpływ na gospodarkę oraz czy jesteśmy przygotowani na nowe wyzwania z nią związane – to tematy, wokół których będzie się koncentrować tegoroczna konferencja Nowy Przemysł 4.0.

15 i 16 października Katowice znów staną się prawdziwym centrum debaty o polskiej gospodarce za sprawą trzeciej już edycji wydarzenia organizowanego pod nazwą Nowy Przemysł 4.0. Te dwa dni staną się okazją do poznania innowacyjnych technologii produkcyjnych i ich praktycznych zastosowań. Uczestnikami wydarzenia będzie szerokie grono praktyków mających wpływ na przyszłość produkcji przemysłowej w Polsce oraz zmiany technologiczne, które determinują perspektywy jej rozwoju. W przestrzeni katowickiego Międzynarodowego Centrum Kongresowego pojawią się liczni przedstawiciele kadry menedżerskiej najważniejszych przedsiębiorstw, a także przedstawiciele świata nauki oraz eksperci zajmujący się robotyzacją i automatyzacją.

– Znajdujące się w centrum pojęcia przemysłu 4.0 – robotyzacja, automatyzacja, analityka czy nowoczesne technologie to obszary, które z każdym rokiem stają się coraz bardziej widoczne, będąc nieodłącznym elementem wielu gałęzi polskiej gospodarki. Co roku, przygotowując agendę konferencji Nowy Przemysł 4.0, staramy się uchwycić dynamizm oraz ewolucję tych procesów, wskazać potencjalne wyzwania dla polskiego biznesu i opowiedzieć o tym w nowy sposób – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizatora Konferencji Nowy Przemysł. Dodaje, że w tym roku szczególnie istotna może się okazać dyskusja o postulatach Przemysłu 5.0, który kompleksowo łączy pojęcia głębokiej integracji technologii i potencjału inteligentnych systemów z człowiekiem.

Zaproszeni goście będą dyskutować o tym, w jakim miejscu przemian znajduje się Polska, jak wygląda tempo krajowej digitalizacji na tle innych państw oraz świadomość jej konieczności wśród przedsiębiorców z poszczególnych branż. Poruszone zostaną także kwestie cyberbezpieczeństwa, roli sztucznej inteligencji we wspieraniu procesów produkcyjnych, wykorzystania potencjału rozwiązań cloud w nowoczesnej produkcji, zmian w procesach produkcyjnych podyktowanych automatyzacją i robotyzacją, znaczenia surowców krytycznych, przetwarzania danych oraz roli integratorów w przemyśle.

Eksperci zastanowią się też nad rolą człowieka w transformacji oraz zmianami, które są konieczne m.in. w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w sferze edukacji, nabywanych kompetencji czy wyrównywania szans.

Podczas wydarzenia zostanie rozstrzygnięty konkurs The Best of Industry 4.0. W dwóch kategoriach: zakład produkcyjny oraz technologia, zostaną nagrodzone firmy, które dzięki wykorzystaniu nowych technologii znacząco przyczyniają się do cyfrowej rewolucji w polskiej gospodarce. Odbędą się też Międzynarodowe Targi Obrabiarek Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX oraz przeznaczone dla branży spawalniczej ExpoWELDING.

Wydarzeniem komplementarnym targów będzie też 65. Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza, której organizatorem jest Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny Centrum Spawalnictwa. Celem spotkania jest integracja środowiska naukowego z inżynierami pracującymi w przemyśle oraz prezentacja technologii, dokonań naukowych i ocena bieżącego stanu wiedzy w spawalnictwie.

– Konferencja oraz towarzyszące jej targi gromadzą ważnych przedsiębiorców i innowatorów, co sprzyja nie tylko wymianie doświadczeń, lecz także identyfikacji nowych możliwości współpracy i synergii – mówi Wojciech Kuśpik. ©℗