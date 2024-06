Renata i Julia Krysiak chcą zarabiać na swojej miłości do zdrowego trybu życia. Studenci Karolina, Zuzanna i Sławek planują uruchomić platformę sprzedażową dla usług cmentarnych i pokrewnych, a Barbara Bruzda tworzy aplikację do znajdowania zagubionych zwierząt. To trzy wyjątkowe projekty, które otrzymają wsparcie finansowe, prawne i marketingowe.

#Otwarci Na Biznes to kampania edukacyjna, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, której celem była promocja przedsiębiorczości i wiedzy dotyczącej zakładania oraz prowadzenia własnej firmy.

Projekt był realizowany na przestrzeni ostatnich czterech miesięcy przez Our Future Foundation, jedną z największych polskich fundacji edukacyjnych, we współpracy z TikTokiem. Kampania obejmowała serię szkoleń eksperckich i konkurs, w którym znalazło się dziewięć zwycięskich projektów.

Przekuwają pasję w biznes

Celem konkursu było znalezienie najbardziej przedsiębiorczych osób i wsparcie ich w rozwoju lub otwarciu firmy. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach – studentów, osób 50+ oraz duetów łączących przedstawicieli obydwu pokoleń.

Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe, vouchery na wsparcie prawne oraz granty na kampanie marketingowe na TikToku o łącznej wartości 100 000 zł. Podczas gdy najmłodsi uczestnicy konkursu mieli 18 lat, najstarsza – Pani Jadwiga – miała ich 93.

– Od samego początku, chcieliśmy by kampania #Otwarci Na Biznes wyróżniała się inkluzywnością pod względem grup, do których miała dotrzeć. Nie spodziewaliśmy się jednak tak wielkiego zainteresowania, którego doświadczyliśmy ze strony osób 50+ – mówi Kamil Tomkowicz, członek zarządu Our Future Foundation. – Zarówno studenci, jak i starsze pokolenia mają w sobie naprawdę duży, niewykorzystany potencjał i świetne pomysły na biznes. Otrzymaliśmy też wiele projektów międzypokoleniowych, które łączyły doświadczenia i umiejętności przedstawicieli obydwu grup.

Spośród 333 projektów biznesowych przygotowanych przez uczestników, jury wybrało najlepsze dziewięć pomysłów, których twórcy mogli zaprezentować je na uroczystej gali 14 czerwca. Autorami finałowych trzech projektów są:

• Barbara Bruzda – 53 letnia miłośniczka zwierząt, której pomysłem na biznes jest stworzenie aplikacji pomagającej odnajdywać zaginione zwierzęta,

• Renata i Julia Krysiak – duet mamy i córki, społeczniczek i wolontariuszek. Ich firma, VegeLIO, powstała z miłości do zdrowego stylu życia. Ich pierwszym produktem jest nowoczesna, zdrowa mieszanka warzyw i ziół liofilizowanych z przyprawami, na bazie polskich warzyw i ziół, kurkumy, pieprzu i soli kłodawskiej,

• Karolina Szczęsna, Zuzanna i Sławek – zespół trzech studentów, których zróżnicowane doświadczenia pomogły w nakreśleniu śmiałej wizji dla platformy sprzedażowej, typu marketplace, dla usług cmentarnych i pokrewnych. Mają doświadczenie w zarządzaniu projektami, analizowaniu danych, projektowaniu usług cyfrowych i tradycyjnych oraz w marketingu i sprzedaży.

W skład jury oceniającego potencjał projektów weszli m.in. dyrektor zarządzająca TikTok na region CEE & Nordics Liv Sandberg, rektor Akademii Leona Koźmińskiego prof. Grzegorz Mazurek, bizneswoman i filantrop- Beata Drzazga czy przedsiębiorca i kierowca rajdowy – Rafał Sonik.

– Firmy i przedsiębiorcy nie zastanawiają się już, czy powinni być obecni na TikToku, tylko jak najefektywniej wykorzystać jego potencjał. Narzędzia naszej platformy pomagają firmom w dotarciu do szerokiego grona odbiorców, wspierają dynamiczny rozwój, a co najważniejsze, pozwalają budować bliskie, autentyczne relacje z publicznościami i klientami. Podczas ostatnich kilku miesięcy, w ramach projektu #Otwarci Na Biznes, wspólnie z Our Future Foundation mieliśmy okazję promować przedsiębiorczość, pomagać założycielom firm w rozwijaniu ich cyfrowych umiejętności i stworzyć miejsce międzypokoleniowej wymiany myśli i wzajemnego wsparcia – mówi Liv Sandberg, General Manager, Global Business Solutions, TikTok Central Europe & Nordics.

Jak nauka, to od najlepszych

Część edukacyjna kampanii #Otwarci Na Biznes obejmowała bezpłatny kurs na TikToku „Jak od zera założyć i prowadzić biznes”, prowadzony przez praktyków takich jak Franciszek Georgiew i Jakub Chmielniak oraz teoretyków m.in. Błażeja Podgórskiego (ALK), Alicję Kotłowską (SWPS).

W zajęciach wzięło udział 5 tysięcy osób, a 700 z nich zdało test i odebrało certyfikat ich ukończenia. Uczestnicy spotkań dowiedzieli się m.in. jak prezentować swój pomysł na firmę, budować zespół, przyciągnąć uwagę klientów czy też zdobyć finansowanie. Poznali także kluczowe zagadnienia dotyczące zakładania i organizacji przedsiębiorstwa.

Studenci chcą prowadzić firmę, ale nie wiedzą jak

Projekt #Otwarci Na Biznes odpowiadał na wyniki raportu dotyczącego braków w obszarze kompetencji cyfrowych i umiejętności biznesowych, przygotowanego przez Our Future Foundation we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego. Badanie pokazuje, że choć 67 proc. polskich studentów myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej, to jedynie co trzeci uważa, że w ramach edukacji szkolnej czy akademickiej dowiedział się jak przebiega proces założenia firmy i jakie formalności się z tym wiążą. Młodzi ludzie narzekają także na brak umiejętności potrzebnych do wcielenia swoich pomysłów w życie. Co istotne, raport pokazał, że podobne luki kompetencyjne występują w grupie wiekowej 50+.