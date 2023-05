Europejski Kongres Finansowy to jedno z najważniejszych spotkań świata finansów w Polsce.

Kongres oferuje platformę nieskrępowanej debaty na temat stabilność europejskiego i polskiego systemu finansowego, a także wypracowania rekomendacji w zakresie rozwiązań dotyczących bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. Uczestnikami EKF są prezesi wiodących instytucji finansowych, polscy i zagraniczni politycy kształtujący politykę gospodarczą, uznani makroekonomiści i menedżerowie najwyższych szczebli z sektorów bankowości i rynku kapitałowego, ubezpieczeń, konsultingowego i prawnego, innowacji i IT, a także eksperci ze środowisk naukowych.

Wobec obecnej kumulacja zagrożeń kryzysowych w światowej gospodarce, niestabilności geopolitycznej i załamania globalizacji, a także niezbędnej transformacji energetycznej w Polsce i całej Unii Europejskiej konieczne jest podjęcie decyzji budujących nasze miejsce w przyszłym światowym porządku gospodarczym. Stojąc u progu nowej ery, musimy zdefiniować nowe cele i narzędzia do ich realizacji.

Hasłem przewodnim tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego będzie pytanie jak utrzymać wiarygodność w czasach kryzysu zaufania. Podczas trzech dni Kongresu w debatach i wystąpieniach poruszymy kilkadziesiąt tematów. Wiodącymi obszarami tematycznymi Kongresu będą m.in.: nowy porządek na świecie, w Europie i w Polsce, nowy ład w sektorze finansowym oraz nowe technologie w finansach.

Tylko na EKF:

Debata Prezesów - mapa wyzwań przed sektorem bankowym

Makroekonomiczny okrągły stół EKF – mapa wyzwań 2023-2026

Technologiczny okrągły stół EKF – mapa wyzwań dla sektora bankowego 2023-2026

Ryzyko bankowe – mapa wyzwań dla sektora bankowego. Okrągły stół CROs.

Wśród prelegentów Kongresu będą m.in. Paweł Borys, Prezes Zarządu PFR, Joschka Fischer b. wicekanclerz Niemiec, Valeria Gontareva, b. prezes Banku Centralnego Ukrainy, Jacek Jastrzębski, Przewodniczący KNF, Verena Ross, Chair of the European Securities and Markets Authority oraz Timothy Snyder, Professor na Yale University.

Wszystkie debaty Kongresu oraz program są na stronie: https://www.efcongress.com/

XIII Europejski kongres Finansowy odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2023 w Centrum Konferencyjnym Sheraton Sopot.