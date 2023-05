Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z Allegro już po raz szósty poszukuje początkujących przedsiębiorców z pomysłem na innowacyjne produkty lub usługi, wpisujące się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Ich najlepsze projekty mają szansę na grant i pozyskanie inwestora. Na zgłoszenia czekamy do 18 czerwca 2023 r.

Od początku istnienia Szkoły Pionierów PFR program ukończyło już 250 osób, a stworzone przez Pionierów startupy pozyskały w sumie ponad 200 mln złotych finansowania. Podczas pięciu edycji udało się zbudować ponad 50 zespołów. Większość z nich nadal rozwija swoje projekty. Tegoroczna edycja jest szczególna, bo tym razem szukamy osób nie tylko z Polski, ale również z Czech i Ukrainy. Dodatkowo każdy uczestnik programu weźmie udział w bezpłatnych, zagranicznych warsztatach, organizowanych w czeskiej Pradze. Z uwagi na międzynarodowy charakter programu, wszystkie zajęcia będą prowadzone po angielsku.

Szkoła Pionierów PFR umożliwia zdobycie najwyższych kompetencji biznesowych początkującym przedsiębiorcom w całej Polsce. Nie chcemy zamykać się tylko na rodzimy rynek, dlatego rozszerzamy program na Czechy i Ukrainę, aby umożliwić rozwinięcie nowych firm technologicznych innowatorom z tych krajów. Dzięki temu polscy przedsiębiorcy będą mieć możliwość współpracy w międzynarodowym środowisku i wspólnie z naszymi sąsiadami budować doświadczenia biznesowe oraz konkurować na zagranicznych rynkach – mówi Paweł Borys, prezes PFR.

Do programu może zgłosić się każdy, bez względu na wiek. Warunkiem są kompetencje biznesowe, technologiczne, kreatywne albo naukowe, które pozwolą na udział w interdyscyplinarnym zespole przyszłych co-founderów. Ich zadaniem będzie zaprojektowanie i stworzenie produktu lub usługi, uwzględniającej potrzeby zrównoważonego rozwoju. Wybrani spośród aplikujących Pionierzy będą pracowali nad projektami z takich obszarów, jak np. ClimateTech, EdTech, FinTech, HealthTech czy Big Data. Uczestnicy muszą być gotowi do udziału we wrześniowych warsztatach, które od 4 do 8 września 2023 r. oraz 18 i 19 września 2023 r. odbędą się w Warszawie. Od 21 do 23 września 2023 r. przeniesiemy się do Pragi.

Szkoła Pionierów PFR to wyjątkowy program edukacyjny, który otwiera drzwi do świata startupów. Już po raz szósty, wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju, poszukujemy innowatorów, którzy chcą tworzyć projekty technologiczne odpowiadające na realne potrzeby rynku, a jednocześnie - Cele Zrównoważonego Rozwoju. Tegoroczna edycja programu jest dla nas szczególnie ważna. W związku z międzynarodową ekspansją Allegro i naszym wejściem na rynek czeski, Szkoła Pionierów PFR staje się jeszcze bardziej inkluzywna. W tym roku program będzie w pełni realizowany w języku angielskim, a rekrutacja oprócz Polski będzie obejmowała również Czechy. Tym samym, międzynarodowy charakter programu wkracza na kolejny poziom z czego jesteśmy niezmiernie dumni. - mówi Marta Mikliszańska, Head of Group Public Affairs & ESG Allegro.

Budowanie zespołu, tworzenie modelu biznesowego, walidowanie pomysłów, prototypowanie, sprzedaż czy pozyskiwanie finansowania na projekt – to tylko niektóre kompetencje i umiejętności biznesowe, jakie mają szansę zdobyć uczestnicy programu. Nad wartością merytoryczną warsztatów czuwać będzie Rada Programowa, w skład której wejdą m. in. Eliza Kruczkowska (PFR), Marta Mikliszańska (Allegro) oraz Aleksandra Sroka-Krzyżak (Allegro). Wieloletnie doświadczenie i wiedza członkiń i członków Rady zagwarantuje wysoki poziom merytoryczny Szkoły Pionierów, na każdym jej etapie.

Po wrześniowych warsztatach uczestnicy przystąpią do pracy w zespołach. W tej fazie dopracują swoje pomysły biznesowe i przygotują się do prezentacji inwestorskich, a proces ten wesprą ich mentorzy oraz eksperci. 27 października 2023 r. poddadzą efekty swoich prac ocenie ekspertów, którzy podczas Demo Day, organizowanego w formule online, wyłonią autorów najciekawszych projektów. To właśnie ta grupa 24 listopada 2023 r., podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie, stanie do rywalizacji o nagrody finansowe.

Program realizowany jest przez Polski Fundusz Rozwoju przy wsparciu partnera strategicznego – Allegro. Partnerami medialnymi są: Mam Startup, Dziennik Gazeta Prawna i 300Gospodarka.

Więcej informacji na stronie https://pfrsa.pl/szkolapionierow.