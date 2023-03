Indywidualnie oraz w pawilonie przygotowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) pod szyldem „Poland.Business Forward”, zaprezentują się na MIPIM 2023 w Cannes uczestnicy z naszego kraju.

Oferta dla inwestorów

W Polskim Pawilonie Narodowym PAIH obecne będą miasta: Rzeszów, Bydgoszcz, Lublin, Zielona Góra oraz specjalne strefy ekonomiczne: legnicka, kostrzyńsko-słubicka, wałbrzyska a także Agencja Rozwoju Przemysłu.

– Lublin w ostatnim czasie stał się jedną z najszybciej rozwijających się metropolii w kraju. Jest nowoczesnym, otwartym i rozpoznawalnym miejscem, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Nasze miasto to nowoczesny, wyspecjalizowany w wielu branżach gospodarczy ekosystem. Jego filarami są innowacyjność, potencjał i kwalifikacje kapitału ludzkiego, wysoka jakość życia oraz dobre otoczenie do prowadzenia biznesu, a przy tym inteligentny rozwój zgodny z koncepcją smart city. Od lat z sukcesem realizujemy strategię, której podstawą jest tworzenie jak najlepszych warunków dla działalności gospodarczej w mieście i przyciąganie do Lublina nowych inwestorów – mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin.

Dodaje, że skuteczny okazał się także stworzony mechanizm wspierania inwestycji, który opiera się na ścisłej współpracy z uczelniami i lokalnymi instytucjami.

– Miasto Lublin jest przyjaznym środowiskiem do budowy i rozwoju przedsiębiorczości, a lata naszej intensywnej pracy przynoszą wymierne efekty. Coraz większa dostępność komunikacyjna, powstające nowoczesne biura i powierzchnie magazynowe przyciągają do Lublina inwestorów. Na targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes chcemy przedstawić nasz potencjał – mówi Krzysztof Żuk.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” to 174 gminy zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce, objęte programem Polska Strefa Inwestycji.

– W naszej ofercie znajduje się ponad 600 ha atrakcyjnych terenów inwestycyjnych ulokowanych na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. WSSE posiada w swojej ofercie również hale przemysłowe, które dostępne są dla inwestorów pod wynajem lub leasing. Obecnie realizowany jest program budowy nowych obiektów przemysłowo-magazynowych pod nazwą Lokalne Centrum Biznesu, które powstaną w Wałbrzychu, Jaworzynie Śląskiej, Ząbkowicach Śląskich, Nysie, Brzegu oraz Wrześni. Te wszystkie sprawdzone już rozwiązania chcemy prezentować m.in. podczas takich wydarzeń jak targi w Cannes – mówi Piotr Wojtyczka, prezes zarządu WSSE.

Wspólny mianownik

Podczas MIPIM zaprezentują się miasta oraz regiony z całego świata. Wśród nich znajdzie się wiele stolic, w tym Warszawa, Londyn, Berlin, Paryż, Praga, Sztokholm, Helsinki czy Kopenhaga a także, poza polskim PAIH, instytucje takie jak Enterprise Greece, Athens Development & Destination Management Agency, Invest In Iceland, Luxembourg Chamber Of Commerce, Spirit Slovenia Public Agency oraz przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii czy Arabii Saudyjskiej.

– MIPIM od wielu lat jest ważnym forum i przestrzenią wystawienniczą dla Berlina, dlatego w 2023 r. ponownie weźmiemy w nim udział. Międzynarodowej publiczności zaprezentujemy wybrane projekty i osiągnięcia stolicy Niemiec – mówi Andreas Geisel, senator ds. rozwoju miast, budownictwa i mieszkalnictwa w Berlinie, dodając, że perspektywy rozwoju rynku nieruchomości w tym mieście są interesujące.

W przypadku Paryża i całego regionu Île-de-France, ważnym wątkiem będą Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w 2024 roku.

– Osiemnaście miesięcy przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu, Ile-de-France staje się strategicznym ośrodkiem wielu rodzajów działalności gospodarczej o wysokich wymaganiach w zakresie zrównoważonego rozwoju i wpływu. Region charakteryzuje się różnorodnością, łącząc miejsca dziedzictwa, innowacji, badań i produkcji, a także obszary miejskie i o charakterze mocno wiejskim. Nasza obecność na targach MIPIM w 2023 roku będzie zatem okazją do zademonstrowania zarówno naszych mocnych stron, jak i zachodzących głębokich przemian, ponieważ to właśnie w Ile-de-France tworzy się przyszłość, na nowo zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób żyjemy, pracujemy i podróżujemy – mówi Valérie Pécresse, przewodnicząca rady regionalnej Île-de-France.

Wątek przemian i transformacji będzie w Cannes bardzo widoczny. Jak opowiada Bev Craig, lider w Manchester City Council, miasto wraz z regionem znalazły się w ważnym momencie. W toku jest wiele projektów transformacyjnych, w tym duże projekty mieszkaniowe i biurowe, przemodelowywana jest infrastruktura transportowa, zmienia się handel detaliczny, rozrywka i kultura. Wspólnym mianownikiem realizowanych przedsięwzięć jest dążenie do zera netto, dbałość o równość i zaoferowanie wszystkim lepszej jakości życia.

Hasłem przewodnim MIPIM 2023 jest „Better Places - Greater Impact - Stronger Business” („Lepsze miejsca – Większy Wpływ – Silniejszy Biznes”. W centrum uwagi znajdą się kwestie dotyczące ESG, z akcentem na innowacje i rozwiązania technologiczne, przyspieszające drogę do zrównoważonego rozwoju.

W Cannes zostaną również wręczone nagrody MIPIM Awards. W gronie finalistów znalazły się dwa projekty z Polski: niskoemisyjny zakład Panattoni Danfoss BTO w kategorii Najlepszy projekt przemysłowo-logistyczny oraz Fabryka Norblina, nominowana w dwóch kategoriach: Najlepszy projekt mieszany oraz Najlepszy projekt rewitalizacji miasta.