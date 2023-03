Hasłem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia we Francji będzie „Better Places - Greater Impact - Stronger Business” („Lepsze miejsca – Większy Wpływ – Silniejszy Biznes”. W centrum uwagi znajdą się kwestie dotyczące ESG (środowiskowe, społeczne i corporate governance), z akcentem na innowacje i rozwiązania technologiczne, przyspieszające drogę do zrównoważonego rozwoju.

W tym roku na MIPIM powstanie sześć nowych scen, w tym Road to Zero, czyli Droga do zera [emisyjności), skupiona na – jak definiują organizatorzy – pragmatycznym podejściu do dekarbonizacji branży nieruchomości. W Cannes oczekiwanych jest 23 tys. gości, o 15 procent więcej, niż rok temu. Jak podkreśla Nicolas Kozubek, dyrektor MIPIM, wydarzenie stwarza możliwości dostępu do globalnego kapitału oraz pokazuje wartość bezpośrednich rozmów i spotkań.

– Ponieważ branża nieruchomości dąży do osiągnięcia zera netto, MIPIM ma na celu pomóc wystawcom i uczestnikom, zapewniając dotarcie do najlepszych praktyk i studiów przypadków – mówi Nicolas Kozubek.

Targi otworzy wystąpienie profesora Jeremy Rifkina, amerykańskiego ekonomisty, autora 20 bestsellerowych książek, doradzającego między innymi rządom i samorządom. Nawiąże on do głównego motywu przewodniego wydarzenia i poruszy znaczenie innowacji w kontekście tworzenia zrównoważonego środowiska.

Na MIPIM powstanie wydzielona strefa Road to Zero, z przestrzenią wystawienniczą, networkingową i konferencyjną. Wśród poruszonych tematów znajdzie się dekarbonizacja infrastruktury energetycznej i inwestowanie w technologie niskoemisyjne, wdrażanie inteligentnych miejskich rozwiązań technologicznych w celu rozwoju zrównoważonych miast a także zwiększenie różnorodności biologicznej na obszarach miejskich.

Tradycyjnie w Cannes zostaną wręczone nagrody dla najlepszych MIPIM Awards, dla najbardziej użytecznych, zrównoważonych i wizjonerskich projektów.

Podczas MIPIM zaprezentują się między innymi miasta oraz regiony z Europy i ze świata. Wśród nich znajdą się Londyn, Berlin, Paryż, Praga, Madryt, Kopenhaga czy Lizbona, a także przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii czy Arabii Saudyjskiej.

W przypadku Paryża i regionu Île-de-France, pojawi się wątek Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w stolicy Francji w 2024 roku, oraz planowanych w związku z tym przedsięwzięć.

W gronie polskich uczestników znalazły się Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Katowice, Śląsk, Pomorze oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Polski Pawilon Narodowy, pod szyldem „Poland.Business Forward”, przygotowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Wśród prezentujących się w nim wystawców będą polskie miasta tj. Rzeszów, Bydgoszcz, Lublin, Zielona Góra oraz specjalne strefy ekonomiczne, legnicka, kostrzyńsko-słubicka, wałbrzyska i Agencja Rozwoju Przemysłu. Pawilon będzie miał 50m2 zadaszonej powierzchni wystawienniczej, a dodatkowe 30m2 zajmie taras, spełniający funkcję strefy networkingowej. Każdy z wystawców będzie mógł skorzystać z własnego, obrandowanego stanowiska.

- PAIH od lat współpracuje z regionalnymi instytucjami. Uznaliśmy, że zaproszenie ich do współtworzenia Pawilonu Narodowego na największych na świecie targach nieruchomości będzie dla nich wyjątkową okazją do pokazania potencjału gospodarczego i inwestycyjnego polskich miast i specjalnych stref ekonomicznych. Udział w tak kluczowym dla branży wydarzeniu, jak MIPIM to szansa na nawiązanie relacji z potencjalnymi inwestorami i klientami z całego świata. To również, a może przede wszystkim dogodny czas na szeroką promocję Polski jako najlepszej lokalizacji dla inwestycji. W tym roku realizujemy ją pod szyldem „Poland.Business Forward”, hasłem przewodnim strategii promocji Marki Polskiej Gospodarki. Wśród branż, jakie chcemy pokazać gościom targów będzie m.in. elektromobilność i sektor lotniczy. Przewagi konkurencyjne Polski w tych dziedzinach muszą głośno wybrzmieć w Cannes – wyjaśnia Marcin Graczyk, Dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji PAIH.

Natomiast pierwszego dnia wydarzenia, o godzinie 17.45, na MIPIM odbędzie się sesja „Polska: Szanse dla międzynarodowych inwestorów. Najnowsze trendy, perspektywy i wyzwania”. Wezmą w niej udział Michał Białas, Chief Business Development Officer i członek zarządu 7R SA, Kinga Nowakowska, członek zarządu COO Capital Park, Mateusz Rykała, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Maciej Dyjas, współwłaściciel i partner zarządzający Griffin Capital Partners, Marek Matraszek, prezes CEC Group, Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy, Marcin Graczyk, dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, redaktor Richard Stephens (moderator i organizator spotkania) oraz Witold Zatoński, partner i założyciel Syrena Real Estate. Uczestnicy dyskusji zmierzą się z pytaniami o między innymi: wypływ idei ESG na krajobraz inwestycyjny Polski, kondycję polskiej gospodarki i jej odporność na globalne kryzysy, korzyści płynące z realizacji miejskich programów rewitalizacji. Partnerem sesji jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz m.st. Warszawa.

Mobilne studio podczas tegorocznej edycji MIPIM uruchomi w Polskim Pawilonie Narodowym Dziennik Gazeta Prawna.

partnerzy